ایمنی هسته ای از ارکان سازمان انرژی اتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مدرسه تخصصی ایمنی هسته‌ای به همت پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و با همکاری مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور، آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا آغاز به کار کرد، افتتاحیه این نشست با حضور علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، برگزار شد.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: ایمنی هسته ای از ارکان سازمان انرژی اتمی ایران است و اگر به آن توجه نشود، صنعت هسته ای دچار مشکل می شود.

وی اظهار داشت: علم، هنر و پژوهش چیزی نیست که به راحتی و لحظه ای بتوان گرفت. زمان و زمینه درک علم و تجربه دیگران را می خواهد. اگر الفبا را یاد نگیریم، نمی توانیم کتاب بخوانیم.

صالحی با بیان اینکه به تدریج فرهنگ ایمنی در حوزه هسته ای جا می افتد، به چند نمونه حوادث هسته ای در جهان پرداخت و گفت: حوادث هسته ای هر کدام هویت خودشان را دارند. اگر درست نیندیشیم ممکن است دچار حادثه شویم. حادثه هسته ای مرز نمی شناسد.

رییس سازمان انرژی اتمی با ابراز خرسندی از برگزاری اولین مدرسه تخصصی ایمنی هسته ای در کشور آن را در نتیجه اجرای برجام دانست و گفت: ایمنی در همه حوزه ها از جمله انرژی هسته ای مهم است. اصلاً ایمنی یک اصل اسلامی است. حفظ جان و احتیاط در همه امور از واجبات است. ایمنی یک اصل عقلانی است که الان دارد شکل می گیرد و ساماندهی و سازمان پیدا می کند.

صالحی با اشاره به تلاش برای جبران کاستی ها در نظام ایمنی هسته ای، بکارگیری نیروی انسانی جوان، آموزش مناسب و تامین تجهیزات نظام ایمنی را از مهمترین کارهایی دانست که اخیراً در مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور با موفقیت انجام شده است و برگزاری این مدرسه را از آثار این امر برشمرد.

رییس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد کشورمان در آینده نزدیک به عنوان هاب منطقه در ایمنی هسته ای بتواند میزبان کشورهای دیگر باشد.

صالحی همچنین بهسازی و نوسازی راکتور تحقیقاتی تهران را از اهداف جدی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای خواند و افزود: تا زمانی که از این راکتور بهره برداری می شود باید نهایت تلاش و کوشش بکار گرفته شود تا مطمئن باشیم بهره برداری از آن ایمن است، ملتی که به ما اعتماد کردند و به ما مسئولیت داده اند، انتظار دارند ما وظیفه مان را خوب انجام دهیم.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: اگر بتوانیم الگوی خوبی در ایمنی ارائه دهیم، می توانیم فرهنگ ایمنی را گسترش دهیم.