بیانیه حزب الله لبنان درباره ترور نافرجام «نیکلاس مادورو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان به شدت ترور نافرجام نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را محکوم کرد.

حزب الله لبنان بیان کرد: حزب الله دخالتهای متوالی دولت های آمریکا در امور ونزوئلا و تلاش ها برای براندازی نظام آن به شیوه های نظامی و اقتصادی را محکوم می کند. سوءقصد تروریسی به جان مادورو حلقه ای از توطئه های واشنگتن برای ضربه زدن به کشورهای آزاده و حامی آرمان فلسطین و مخالف هیمنه آمریکا بر دنیاست. به مادورو به خاطر سلامتی اش تبریک می گوییم و پایداری، شجاعت، و ایستادگی وی و ملت ونزوئلا در برابر فشارهای آمریکا را مورد تمجید قرار می دهیم.

شایان ذکر است دولت ونزوئلا اخبار مربوط به تلاش مخالفان برای ترور «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور در جریان یک سخنرانی عمومی را تایید کرد.

بر این اساس مخالفان در جریان یک مراسم رژه نظامی که در حال پخش از تلویزیون سراسری ونزوئلا بود، چندین پهپاد حامل بمب را به سوی محل سخنرانی مادورو حرکت داده و قصد ترور وی را داشتند.

به گفته «خورخه رودریگز» وزیر اطلاع رسانی ونزوئلا، در پی شنیده شدن صدای انفجار از سوی آسمان، مادورو محل سخنرانی را ترک کرده و به مکانی امن رفت.

رودریگز تاکید کرد بررسی ها نشان می دهد این اقدام، یک حمله تروریستی بوده است. در پی این حمله دست کم ۷ نیروی گارد ملی زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده اند.