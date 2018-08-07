به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارمین جشنواره تجلیل از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت که در حوزه هنری برگزار شد، با تاکید بر اینکه در خطر و تهدید فرسایش هویت ملی، دینی و جمعی هستیم، گفت: رسانه‌ها نقش بسزایی در هویت یابی و حفاظت از این سه هویت و جلوگیری از فرسایش آن‌ها دارند.

صالحی ادامه داد: خبرنگاران رشته حیات ارتباطی یک جامعه محسوب می‌شوند و کارکردهای مختلفی از جمله کسب و انتقال اطلاعات، تعامل اجتماعی، فرصت سازی برای تفریح و فراغت و ... دارند.

وی با اشاره به نقش هویت یابی رسانه‌ها به عنوان یکی از کارکردهای آن‌ها گفت: در عصری به سر می‌بریم که مخاطرات فرسایش هویت را در اضلاع مختلف پیش رو داریم و هم قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و هم امپراطوری‌های رسانه‌ای فرسایش هویت رسانه‌ای را به وجود می‌آورند.

صالحی افزود: همچنین خطر فرسایش هویت دینی نیز وجود دارد که باورها، ارزش‌ها و هنجارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این فرسایش دیدنی و حس شدنی است.

وی تصریح کرد: با خطر فرسایش هویت‌های جمعی از جمله خانواده، ارتباط فامیلی و بستگان و قومیت‌ها نیز روبرو هستیم و معتقدیم سه فرسایش ملی، دینی و جمعی کم خطرتر از فرسایش خاک نیست. اگر فرسایش خاک به ناباروری زمین منتهی می‌شود، فرسایش هویت به ناباروری سرزمین انسانی می‌انجامد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر رسانه‌ها می‌خواهند به کارکرد اجتماعی خود تعلق جدی تری داشته باشند، باید این نوع فرسایش‌ها را جدی تر بگیرند. البته یکی از مقوله‌هایی که می‌تواند صیانت هویتی را به دنبال داشته باشد و مانع فرسایش هویتی شود، فرهنگ احسان، ایثار و شهادت است.

وی تصریح کرد: این سه واژه می‌تواند در حفظ هویت ملی، دینی و جمعی موثر باشند. در بخش هویت ملی همه می‌دانیم اگر ایران هزاران سال پابرجا مانده است با توجه به اینکه کشوری با اقلیم پرخطر است و در چهار راه تاریخی بوده و همیشه به آن هجوم برده شده است، دلیل آن وجود فرهنگ احسان، ایثار و شهادت است.

صالحی اظهار داشت: مردم ایران در اقلیمی پرخطر و دشمنانی پرخطرتر، با اتکا به این سه مفهوم سرزمین خود را در دوره‌های مختلف تاریخی حفظ کرده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر اکنون خانواده‌ها در معرض فروپاشی و اتفاقات تلخ قرار دارند، به این موضوع برمی‌گردد که نتوانسته‌ایم بذر احسان و ایثار را پرورش دهیم.

وی با اشاره به تاریخ اسلام ادامه داد: تمدن اسلامی و تاریخ اسلامی نیز در کنار سه مفهوم احسان، ایثار و شهادت از یک بذر به درختی تنومند تبدیل شده است.

صالحی با تاکید بر اینکه در هویت‌های جمعی در معرض تهدید هستیم، گفت: فردگرایی، خود بزرگ پنداری، دور زدن منافع جمعی و ... جز با مفاهیم احسان و از خودگذشتگی مهار نمی‌شوند.

وی افزود: پاسداری و صیانت از احسان، ایثار و شهادت به عنوان کانون هویت‌های سه گانه می‌تواند بر عهده رسانه باشد و رسانه‌ها به گونه‌ای باید عمل کنند که این مفاهیم در جان مردمان بنشیند چراکه این مفاهیم می‌تواند مانع از فرسایش هویت‌های ملی، دینی و جمعی شود.