رای دادن با ویدئوی سلفی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشبل، در این سیستم از گوشی های هوشمند ایمن سازی شده بر مبنای فناوری بلاک چین برای جمع آوری آرا استفاده می شود. انتظار می رود از این شیوه رای گیری در انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۱۸ کنگره آمریکا استفاده شود.

مقامات محلی به همین منظور قراردادی را با شرکت وآتز در بوستون امضا کرده اند تا سربازان آمریکایی بتوانند با استفاده از گوشی های هوشمند خود در هر نقطه از جهان رای بدهند. به همین منظور یک برنامه ویژه تلفن همراه هم طراحی خواهد شد و آرای ثبت شده در قالب فناوری بلاک چین ثبت و ذخیره می شود تا امکان تقلب و دستکاری در آنها به حداقل برسد.

رای دهندگان برای استفاده از این برنامه تلفن همراه، باید عکسی از خود را به عنوان شناسه هویتی مورد تایید دولت ثبت کنند و سپس در زمان اقدام به رای گیری یک ویدئوی سلفی از خود در برابر دوربین گوشی تهیه و ارسال کنند. برنامه یادشده عکس قبلی را با این ویدئو مطابقت می دهد و از هویت فرد داوطلب اطمینان حاصل می کند. در ادامه داوطلب می تواند به فرد یا افراد موردنظرش رای بدهد.

البته برخی کارشناسان هشدار می دهند که هنوز نمی توان به طور قطعی در مورد امنیت چنین شیوه رای گیری اطمینان داشت و ضروری است در مورد این روش تحقیقات و بررسی های بیشتری صورت بگیرد. مقامات آمریکایی مدعی هستند روسیه قصد دارد بار دیگر در انتخابات میان دوره ای کنگره ایالات متحده دخالت کند. سنای آمریکا هم برای مقابله با این نگرانی ها ۲۵۰ میلیون دلار بودجه به منظور نوسازی و ایمن سازی فرایندهای رای گیری در آمریکا اختصاص داده است.