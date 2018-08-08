پتروشیمی های تحت مدیریت ربیعی عامل اخلال بازار ارز شدند

به گزارش خبر در ادامه جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با استیضاح ربیعی گفت: سری قبل گفتم آقای ربیعی خدای لابی است. کاش آقای رئیس جمهور ربیعی را به عنوان وزیر خارجه می گذاشتند تا با لابی گری مشکلات برجام را حل کند.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: شرکت های پتروشیمی که متعلق به وزارت رفاه هستند عامل اخلال در بازار ارز شده است. ۴۱۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و ۱۸۷ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی هستند.

نماینده مردم کرمان عنوان کرد: بزرگترین مجموعه های تولید دارو و بزرگترین شرکت های حمل و نقل در اختیار این وزارتخانه است. ۶۶ درصد سهام پتروشیمی جم، ۴۹ درصد سهام ستاره خلیج فارس، ۹۵ درصد سهام نفت پاسارگاد در اختیار این وزارتخانه است.

وی افزود: در سال ۹۶ قرار بود بیکاری کاهش یابد اما ۰.۴ درصد افزایش یافت. ۱.۵ میلیارد دلار از منابع توسعه ملی با اصرار دولت در اختیار وزارت رفاه قرار گرفت تا به مشاغل روستایی اختصاص یابد اما یک سال و نیم معطل ماند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: من در سال ۹۶ به شما نامه زدم که باید در وزارت رفاه سه جانبه گرایی باشد یعنی کارگر، کارفرما و دولت کار کند. اما الان یک جانبه گرایی است.

پورابراهیمی گفت: آقای لاریجانی نامه زدند به آقای عادل آذر تا در دیوان محاسبات به اقدامات خلاف قانون وزارت کار را رسیدگی کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر این نامه ای از سوی رئیس مجلس به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نوشته شد که گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم کرمان اضافه کرد: به جای شکل گیری کانون های مختلف کارگری فقط یک حزب سیاسی کارگری در کنار وزیر است.

وی با اشاره به بررسی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون اقتصادی گفت: براساس ماده ۱۵ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، ریاست سازمان در دوره چهار ساله حق مدیریت دارد که وزیر می تواند ۶ ماه آن را تمدید کند. از پایان سال ۹۶ این مهلت به پایان رسیده و امضاهای رئیس سازمان خلاف قانون است.

وی با اشاره به تخلفات سنگین در حوزه صندوق های بازنشستگی گفت: من به آقای پزشکیان گزارش می دهم. چون ایشان از نهج البلاغه گفتند. تخلفات زیادی در شرکت های زیرمجموعه آقای ربیعی وجود دارد.

وزارت رفاه نامه نوشته که تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی از کمیسیون اقتصادی گرفته شده و به کمیسیون دیگری داده شود. امروز بدهکارترین سازمان، سازمان تأمین اجتماعی است. منابع ارزی را با سود ۲۵ درصد گرفتید. چه کردید؟

وی افزود: افزایش تعرفه ۳۵ درصدی پزشکان از جیب کارگران پرداخت می شود.

پورابراهیمی با اشاره به مخالفت مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: لابی سنگینی از سوی آقای ربیعی برای عدم رأی آوردن این لایحه انجام شد. علت چه بود؟ اصلی ترین موضوعی که باعث شد آقای ربیعی در این وزارتخانه بماند مسائل اقتصادی است و به همین خاطر نمی خواستید بخش اقتصادی وزارتخانه از شما جدا شود.

وی خطاب به پزشکیان گفت: آقای پزشکیان شما تقوا را رعایت کردید؟ آیا شما مطمئنید در وزارت تعاون تخلف اقتصادی رخ نمی دهد؟ وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را برای بررسی بفرستید. اگر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پرونده عریض و طویلی نداد که برخی اقدامات کشور را دچار بحران کرده آن موقع صحبت کنید. چرا اینگونه از عدالت حرف می زنید.

وی خطاب به پزشکیان تصریح کرد: زهرا پزشکیان مسئول فاینانس پتروشیمی جم چه نسبتی با شما دارد؟

وی با بیان اینکه از روز اول با حضور آقای ربیعی در وزارت رفاه مخالف بودم اظهار داشت: جنس ایشان اقتصادی نیست. باید فرد اقتصاددان را برای مدیریت بزرگترین جایگاه اقتصادی قرار می دادید. یک روز حضور ایشان در وزارت رفاه به نفع کشور نیست. امید دارم مجلس به وظیفه تاریخی خود عمل کند.