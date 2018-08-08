مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی» از چهارم تا دوازدهم شهریور ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزارخواهد شد.
در اطلاعیه این دوره های آموزشی آمده است: هر کلاس به مدت ۴ ساعت برگزار می شود و ظرفیت کلاس حداکثر ۴۰ نفر خواهد بود و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند. علاقمندان می توانند برای پیش ثبت نام،نام و نام خانوادگی، رشته، مقطع تحصیلی، ایمیل، شماره تلفن و کلاس یا کلاسهای مورد نظر خود را به ایمیل zahraasghari۲۱۵@yahoo.com ارسال فرمایید. همچنین با تماس با شماره ۰۹۲۱۵۳۶۷۵۳۸ می توان نسبت به پیش ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمود.
برای ثبت نام نهایی برای شرکت در هر کلاس مبلغ ۳۰ هزارتومان تعیین شده است اما پیش ثبت نام مستلزم پرداخت شهریه نیست.
ثبت نام نهایی در مرداد ماه انجام خواهد شد. برای شرکت کنندگان در این دوره توسط دانشگاه گواهینامه معتبر شرکت در دوره صادر می شود. دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ می توانند با تخفیف۲۰ درصدی در کلاسها حاضر شوند.
شرکت در کلاسهای مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برای عموم آزاد است.
مکان برگزاری کلاس ها تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل اتوبان همت،خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ خواهد بود.
برنامه این دوره از مدرسه تابستانی به شرح زیراست؛
یکشنبه ۴ شهریورماه:
۹ تا ۱۳ پژوهش تاریخی و مساله فرهنگ: آرش حیدری
۱۴ تا ۱۸ مقدمه روش شناسی مطالعات فرهنگی: تحلیل همآیندی:هادی آقاجانزاده
دوشنبه ۵ شهریورماه:
۹ تا ۱۳ توصیف فربه؛ نمونه جنگ خروسهایِ گیرتز: جبار رحمانی
۱۴ تا ۱۸ طراحی یک پژوهش کیفی: نهال نفیسی
سه شنبه ۶ شهریورماه:
۹ تا ۱۳ تجربه شهری (از دارالخلافه ناصری تا ایران مال)
۱۴ تا ۱۸ مطالعات فرهنگی و موسیقی عامهپسند؛ محسن نامجو و تجربهی یک تحول دراماتیک: رضا صمیم
چهارشنبه ۷ شهریورماه:
۹ تا ۱۳ نظریه اجتماعی بدن: ناصرالدین غراب
۱۴ تا ۱۸ بدن ها و اشیاء: مباحثی در باستانشناسی سیاستهای جنسیتی
شنبه ۱۰ شهریورماه:
۹ تا ۱۳ اصلاح طلبی در عصر امپراطوری: نقد و بررسی کتاب هارت و نگری: ابراهیم توفیق
۱۴ تا ۱۸ مارکس چه رویایی در سر دارد؟ رودررویی با پروبلماتیکهای مارکسی در زمانهی پسامارکسیستی: حسام سلامت
یکشنبه ۱۱ شهریورماه:
۹ تا ۱۳ تجربه تهران در سینمای ایران: بهارک محمودی
۱۴ تا ۱۸ سینمای مدرنیستی اروپا: مازیار اسلامی
دوشنبه ۱۲ شهریورماه:
۱۴ تا ۱۸تحلیل چرخه فرهنگ: سونی واکمن، استورات هال: عباس کاظمی
نظر شما