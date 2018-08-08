مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی» از چهارم تا دوازدهم شهریور ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزارخواهد شد.

در اطلاعیه این دوره های آموزشی آمده است: هر کلاس به مدت ۴ ساعت برگزار می ­شود و ظرفیت کلاس حداکثر ۴۰ نفر خواهد بود و اولویت با کسانی است که زود­تر ثبت نام کنند. علاقمندان می توانند برای پیش ثبت ­نام،نام و نام خانوادگی، رشته، مقطع تحصیلی، ایمیل، شماره تلفن و کلاس یا کلاس­های مورد نظر خود را به ایمیل zahraasghari۲۱۵@yahoo.com ارسال فرمایید. همچنین با تماس با شماره ۰۹۲۱۵۳۶۷۵۳۸ می توان نسبت به پیش ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمود.

برای ثبت­ نام نهایی برای شرکت در هر کلاس مبلغ ۳۰ هزارتومان تعیین شده است اما پیش ثبت ­نام مستلزم پرداخت شهریه نیست.

ثبت ­نام نهایی در مرداد ماه انجام خواهد شد. برای شرکت ­­کنندگان در این دوره توسط دانشگاه گواهی­نامه معتبر شرکت در دوره صادر می ­شود. دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ می ­توانند با تخفیف۲۰ درصدی در کلاس­ها حاضر شوند.

شرکت در کلاس­های مدرسه تابستانه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برای عموم آزاد است.

مکان برگزاری کلاس ها تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل اتوبان همت،خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ خواهد بود.

برنامه این دوره از مدرسه تابستانی به شرح زیراست؛

یکشنبه ۴ شهریورماه:

۹ تا ۱۳ پژوهش تاریخی و مساله فرهنگ: آرش حیدری

۱۴ تا ۱۸ مقدمه­ روش شناسی مطالعات فرهنگی: تحلیل همآیندی:هادی آقاجانزاده

دوشنبه ۵ شهریورماه:

۹ تا ۱۳ توصیف فربه؛ نمونه جنگ خروس­هایِ گیرتز: جبار رحمانی

۱۴ تا ۱۸ طراحی یک پژوهش کیفی: نهال نفیسی

سه شنبه ۶ شهریورماه:

۹ تا ۱۳ تجربه شهری (از دارالخلافه ناصری تا ایران مال)

۱۴ تا ۱۸ مطالعات فرهنگی و موسیقی عامه‏پسند؛ محسن نامجو و تجربه­ی یک تحول دراماتیک: رضا صمیم

چهارشنبه ۷ شهریورماه:

۹ تا ۱۳ نظریه اجتماعی بدن: ناصرالدین غراب

۱۴ تا ۱۸ بدن ها و اشیاء: مباحثی در باستان­شناسی سیاست­های جنسیتی

شنبه ۱۰ شهریورماه:

۹ تا ۱۳ اصلاح­ طلبی در عصر امپراطوری: نقد و بررسی کتاب هارت و نگری: ابراهیم توفیق

۱۴ تا ۱۸ مارکس چه رویایی در سر دارد؟ رودررویی با پروبلماتیک­های مارکسی در زمانه­ی پسامارکسیستی: حسام سلامت

یکشنبه ۱۱ شهریورماه:

۹ تا ۱۳ تجربه­ تهران در سینمای ایران: بهارک محمودی

۱۴ تا ۱۸ سینمای مدرنیستی اروپا: مازیار اسلامی

دوشنبه ۱۲ شهریورماه:

۱۴ تا ۱۸تحلیل چرخه فرهنگ: سونی واکمن، استورات هال: عباس کاظمی