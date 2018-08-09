حریق در جنگل ابر شاهرود/ ۴ اکیپ به منطقه اعزام شدند

محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جنگل ابر شاهرود محدوده مرز بین استان گلستان و سمنان ساعتی پیش آتش‌گرفته است، ابراز داشت: از علت دقیق آتش‌سوزی اطلاعات بیشتری در دسترس نیست اما طبق اطلاعات واصله آتش در منطقه صعب‌العبور جنگل ابر اتفاق افتاده است.

وی بابیان اینکه در پی وقوع آتش‌سوزی چهار اکیپ امدادی از شاهرود برای اطفای حریق به محل اعزام شدند، افزود: از استان گلستان نیز مأموران اجرایی منابع طبیعی در محل حضور دارند که امیدواریم به‌زودی این آتش اطفا شود.

رئیس منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه از حجم آتش‌سوزی و گستره آن با توجه به اینکه این حادثه ساعتی پیش رخ‌داده است تا رسیدن نیروهای امدادی نمی‌توان اظهار نظر کرد، ابراز داشت: نیروهای بومی و آموزش‌دیده نیز به همراه منابع طبیعی به محل موردنظر اعزام شدند که جزئیات آن قطعاً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کشاورزیان اضافه کرد: با توجه به اینکه در فصل گرم سال قرار داریم و مراتع و جنگل‌ها از رطوبت عاری هستند، هر اتفاق کوچکی می‌تواند باعث شعله‌ور شدن آتش در منطقه شود لذا از شهروندان تقاضا داریم به‌محض مشاهده هرگونه دود و آتش بلافاصله به منابع طبیعی اطلاع دهند.

بنابراین گزارش، جنگل ابر در ۳۵کیلومتری شاهرود، نگین انگشتری گردشگری استان سمنان محسوب می‌شود که به دلیل خشکسالی‌های اخیر متاسفانه مستعد آتش سوزی است.

این امر می طلبد تا مرتع‌داران و گردشگران درباره روشن کردن آتش در این جنگل دقت نظر داشته باشند.

طی ۹ماه گذشته چهار آتش سوزی در این جنگل رخ داده که تمامی آن‌ها عاملی انسانی داشته است.