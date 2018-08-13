سیده حمیده زرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از جلسه استیضاح وزیر کار راضی نبودم زیرا فرآیند آن بخشی سیاسی و بخشی عملکردی بود و اصل موضوع که باید توانمندی و یا ناکارآمدی زیرسوال برود کم رنگ دیده شد.

وی افزود: در جلسه استیضاح باید خواست مردم مطرح شود و نمایندگان عملکرد وزیر را زیر سوال ببرند اما این استیضاح بیشتر مطالبه شخصی بود و اخلاقی نبود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر برخی وزرا برای اصلاح امور بیان کرد: کشور در شرایط گذار قرار دارد و باید حدود ۳۰ درصد وزرا تغییر کنند تا بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم اما به نظر می رسد در مدیریت ارشد، میانی و پایه ای کشور نتوانستیم نیروهای خوبی را پرورش دهیم و آماده روزهای سخت کنیم و این ایراد امروز مشکل ساز شده است.

زرآبادی گفت: در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی بسیار مهم است اما راهکارهایی که ارائه می شود اقتصادی نیست بلکه بیشتر راهکار سیاسی است و به سمت یک مدیریت کنترل نشده پیش می رویم.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: کشور ترکیه که دچار بحران اقتصادی شده چگونه عمل کرده است و ما چه برخوردی با این شرایط داریم؟ اگر بخواهیم متزلزل باشیم و سیاسی کاری کنیم قادر نخواهیم بود شرایط را کنترل کرده و اوضاع را درست کنیم.

تغییر رویه دهیم/ گفتگوی ملی و تحول اساسی در کارها ضروری است

زرآبادی تنها راهکار برون رفت از مشکلات را گفتگوی ملی، همدلی و تغییر رویه در بسیاری از امور دانست و یادآورشد: اینکه هر کس به خود اجازه می دهد تا دیگران را به فساد متهم کند مشکل ساز است و این روند موجب بی اعتمادی بیشتر مردم می شود.

وی اضافه کرد: با یک گمانه زنی که نمی توان کسی را زیر سوال برد و متهم کرد و بدون سند نباید حرف زد و به شایعه دامن زد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قوه قضائیه هم در این زمینه ضعیف عمل کرده و آن سرعت و قاطعیت لازم را در بررسی پرونده های فساد ندارد و اگر قرار باشد هرکس که تریبونی در اختیار دارد حرمت ها را بشکند و دیگران را به فساد متهم کند اعتماد جامعه آسیب می بیند.

وی اضافه کرد: قرار نیست همه مسائل را زیر سوال ببریم و اگر دختر یک نماینده یا وزیری که نخبه و شاگرد اول دانشگاه است در جایی مشغول کار شده فکر کنیم رانت گرفته و همه امور را زیر سوال ببریم اما اگر واقعا آقازاده ای لایق نبود و با رانت مسئولیت گرفت با آن برخورد کنیم.

شایسته سالاری در کشور باید پیاده شود

زرآبادی تصریح کرد: مهمترین ضعف ما این است که شایسته سالاری در کشور کم رنگ شده و در این شرایط یکی از راهها تحقق واقعی شایسته سالاری و استفاده از افراد متخصص، متعهد و توانمند در همه عرصه هاست تا رانت و رابطه جای خود را به قانون و ضابطه دهد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: باید در برخی دیدگاهها و روشهای خود تغییرات اساسی دهیم و بدانیم با روشهای گذشته نمی توان از بحران کنونی عبور کرد.