به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سپه وند پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با هدف کنترل سیلاب و فرسایش خاک عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز حمامک این شهرستان با اعتبار ۱ میلیارد ریال به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: این عملیات آبخیزداری در قالب اقدام مکانیکی شامل احداث بندهای گابیونی به حجم ۴۵۰ مترمکعب اجرائی شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاکدشت یادآور شد: اقدامات آبخیزداری نقش مهم و مؤثری در حفظ خاک و نفوذ روان آب ها و تغذیه سفره های آب زیرزمینی داشته و احیای پوشش گیاهی را به ارمغان می آورد.

سپه وند اظهار داشت: امروزه حوزه های آبخیز به عنوان محور برنامه ریزی جهت توسعه پایدار در بسیاری از مباحث مدیریتی مطرح شده و ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه های آبخیز و رتبه بندی آنها با توجه به معیارهای مختلف اکولوژیکی جهت اقدامات آبخیزداری، یکی از موارد مهم در برنامه ریزی و مدیریت جامع حوزه های آبخیز است.