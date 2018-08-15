راه اندازی میز خدمت یکی از راه های تحکیم حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، شکراله حسن بیگی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی طی سخنانی اظهار داشت: مردم در حقوق شهروندی مطالباتی دارند که پیش درآمد آن شناخت و آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود است .

حسن بیگی با اشاره به اینکه رویکرد دولت در رونمایی از منشور حقوق شهروندی مثبت ارزیابی شده است افزود: حقوق شهروندی در این دولت شکل گرفت تا میزان رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند و آموزش مفاد این حقوق یکی از ضرورت ها برای کارکنان و کارگزاران محسوب می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه لازمه مطالبه حقوق شهروندی شناخت کافی است گفت: کارگزاران نظام باید نسبت به نیازها و حقوق شهروندان آگاهی داشته باشند و توجه به آموزش حقوق شهروندی بر این اساس ضرورت دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران به شکل گیری میز خدمت با هدف رعایت حقوق مراجعان و پرهیز از سرگردانی شهروندان در طبقات ادارات و دستگاه ها اشاره کرد و گفت: راه اندازی میز خدمت به منظور آماده شدن بستر دولت الکترونیک با هدف کاهش رفت و آمد و مواجهه کارمند و ارباب رجوع تقویت شده است و این خدمت راهی برای تحکیم حقوق شهروندی محسوب می شود لذا لازم است که فرمانداری ها، شهرداری ها، بخشداری ها و کلیه ارگان ها نسبت به اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهند.



