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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۸

تردد در محورهای مواصلاتی مازندران دوطرفه و روان است

تردد در محورهای مواصلاتی مازندران دوطرفه و روان است

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از روان بودن تردد در محورهای اصلی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال نیز به صورت عادی و دوطرفه جریان دارد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر رفت‌وآمد خودروها در محورهای اصلی استان بدون مشکل خاصی در جریان است و تردد در مسیرهای چالوس، آزادراه تهران-شمال، هراز و سایر محورهای مواصلاتی به صورت عادی و دوطرفه انجام می‌شود.

وی افزود: در محور چالوس به دلیل شرایط جوی، مه‌گرفتگی گزارش شده و در مناطق مرتفع استان نیز شاهد بارش پراکنده باران هستیم.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط از سوی رانندگان در محورهای کوهستانی تصریح کرد: با توجه به کاهش دید ناشی از مه و لغزندگی احتمالی سطح جاده، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را رعایت کنند.

صادقی همچنین درباره محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده در محورهای مواصلاتی استان گفت: اجرای محدودیت‌های ترافیکی از ظهر روز چهارشنبه در برخی محورهای مازندران آغاز شده و این محدودیت‌ها تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند و در زمان تردد در محورهای کوهستانی، تجهیزات و الزامات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند.

کد مطلب 6942925

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