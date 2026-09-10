سیلاب ۳۷۸ میلیارد تومان به بخش کشاورزی ساری خسارت زد

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع بارش‌های شدید و سیلاب در نقاط مختلف شهرستان ساری، بررسی میزان خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی با اعزام کارشناسان به مناطق آسیب‌دیده آغاز شد.

وی افزود: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی با حضور میدانی در مناطق مختلف، خسارت‌های واردشده به اراضی و واحدهای بخش کشاورزی را بررسی و اطلاعات مربوط به آسیب‌های ایجادشده را جمع‌آوری کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده بیان کرد: مجموع خسارت ناشی از بارندگی و سیلاب اخیر در بخش کشاورزی شهرستان ۳۷۸ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان برآورد شده است.

علوی ادامه داد: در جریان این حادثه، بخش‌هایی از مزارع زراعی، باغ‌ها، واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی دچار خسارت شده‌اند.

وی با بیان اینکه ارزیابی خسارت‌ها با هدف ثبت دقیق آسیب‌های وارده انجام شده است، گفت: اطلاعات جمع‌آوری‌شده پس از بررسی‌های کارشناسی برای پیگیری و ارائه به مراجع ذی‌ربط مستندسازی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده تصریح کرد: بازسازی و جبران آسیب‌های واردشده به اراضی و واحدهای تولیدی نیازمند حمایت و تأمین منابع است و موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

علوی خاطرنشان کرد: حفظ توان تولید در بخش کشاورزی و کمک به بهره‌بردارانی که در اثر حوادث طبیعی دچار خسارت شده‌اند، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است و روند پیگیری وضعیت خسارت‌ها تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت.