ادعای جدید وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری جدید مدعی شد: فکر نمی‌کنم هیچ طرفی به لحاظ نظامی از ایران حمایت کند.

وی بدون اشاره به نقش مخرب آمریکا در ناآرام کردن منطقه به ویژه منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مدعی شد: ایران همچنان به شلیک به سوی کشتی‌های جنگی ما ادامه می‌دهد و بابت آن با از دست دادن نفتکش‌های خود هزینه خواهد پرداخت.

وی در ادامه با انکار هرگونه آسیب به کشتی های جنگی آمریکایی مدعی شد: موشک های ایران به کشتی‌های ما اصابت نکردند، اما آنها شب گذشته ۵ نفتکش دیگر را از دست دادند.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین بر ادامه جنگ اقتصادی ظالمانه علیه ایران تأکید کرد و مدعی شد: به در تنگنا قراردادن اقتصاد ایران ادامه خواهیم داد.

اظهارات روبیو درحالی بیان می شود که سالهاست به علت تحریم ها، ایران توانسته با اتکا به دانش بومی بسیاری از تجهیزات نظامی را در داخل بسازد.