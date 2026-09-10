به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال در دو روز پنجشنبه ۱۹ و جمعه ۲۰ شهریور درحالی برگزار می‌شود که در روز نخست دو دیدار از ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد و پالایش نفت بندرعباس و سن‌ایچ ساوه نیز از ساعت ۱۹ به مصاف یکدیگر می‌روند. چهار دیدار دیگر هفته چهارم نیز روز جمعه و از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

گیتی‌پسند و چهارمین فرصت برای شکستن طلسم تساوی

مهم‌ترین دیدار پنجشنبه بدون شک تقابل پالایشگاه نفت شازند و گیتی‌پسند اصفهان است؛ مسابقه‌ای که برای مدافع عنوان قهرمانی اهمیت ویژه‌ای دارد. گیتی‌پسند فصل را با سه تساوی آغاز کرده و با سه امتیاز در رتبه نهم قرار گرفته است؛ اتفاقی که برای تیمی با سابقه سه قهرمانی متوالی شروعی دور از انتظار محسوب می‌شود.

در سوی مقابل پالایشگاه نفت شازند با هفت امتیاز در رده سوم قرار دارد و پس از پیروزی ارزشمند هفته گذشته برابر سن‌ایچ با اعتمادبه‌نفس بیشتری مقابل مدافع عنوان قهرمانی قرار می‌گیرد. شازندی‌ها اگر بتوانند روند شکست‌ناپذیری خود را ادامه دهند می‌توانند همچنان در جمع مدعیان باقی بمانند. گیتی‌پسند اما بیش از هر چیز به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.

پالایش نفت آبادان و ادامه یک شروع رویایی؟

پالایش نفت بندرعباس یکی دیگر از تیم‌هایی است که پنجشنبه به میدان می‌رود. صدرنشین ۹ امتیازی لیگ که هر سه مسابقه ابتدایی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته این بار میزبان سن‌ایچ ساوه خواهد بود تیمی که با دو امتیاز در نیمه پایین جدول قرار دارد.

پالایش نفت بندرعباس تا اینجای فصل هم از نظر نتیجه و هم از نظر خط دفاعی عملکرد قابل توجهی داشته و با تفاضل گل مثبت هفت در صدر جدول ایستاده است. سن‌ایچ اما پس از شکست هفته گذشته مقابل پالایشگاه نفت شازند برای بازگشت به مسیر امتیازگیری کار سختی در بندرعباس خواهد داشت.

مس و فرصت حفظ صدر در اصفهان

مس سونگون ورزقان دیگر تیم ۹ امتیازی جدول جمعه میهمان پالایش نفت اصفهان خواهد بود. مس نیز مانند پالایش نفت بندرعباس هر سه مسابقه قبلی را با پیروزی پشت سر گذاشته و با تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار دارد.

در مقابل پالایش نفت اصفهان شرایط متفاوتی دارد و هفته گذشته شکست سنگین چهار بر صفر مقابل گهرزمین را تجربه کرده است. بنابراین مسی‌ها با انگیزه حفظ روند صددرصد پیروزی راهی این مسابقه می‌شوند اما پالایش نفت اصفهان نیز برای جبران شکست سنگین هفته گذشته به دنبال متوقف کردن یکی از دو تیم بالانشین جدول خواهد بود.

فولاد زرند و گهرزمین نبرد دو تیم مدعی

یکی دیگر از دیدارهای مهم هفته چهارم تقابل فولاد زرند ایرانیان و گهرزمین سیرجان است دو تیمی که تاکنون نشان داده‌اند قرار نیست صرفاً برای میانه جدول مبارزه کنند.

فولاد زرند هفته گذشته موفق شد گیتی‌پسند را متوقف کند و با یک امتیاز ارزشمند اصفهان را ترک کند. گهرزمین نیز با پیروزی چهار بر صفر برابر پالایش نفت اصفهان خود را به جمع تیم‌های بالای جدول رساند. حالا تقابل مستقیم این دو تیم می‌تواند مشخص کند کدام‌یک ظرفیت بیشتری برای نزدیک شدن به صدر جدول دارد.

هفته‌ای برای تغییر معادلات

در سایر دیدارهای هفته چهارم پردیس شهید شیری قزوین برابر دایم پناه مشهد قرار می‌گیرد، نگین تندیس قرچک میزبان دلسوختگان قم خواهد بود و شهرداری ساوه نیز از فولاد هرمزگان پذیرایی می‌کند.

با توجه به شرایط جدول نگاه اصلی اما به سه جبهه خواهد بود؛ گیتی‌پسند که برای نخستین پیروزی فصل تلاش می‌کند، دو صدرنشینی که به دنبال حفظ شروع بی‌نقص خود هستند و تیم‌هایی مانند شازند و گهرزمین که می‌خواهند خود را به جمع مدعیان نزدیک‌تر کنند.

هفته چهارم شاید هنوز برای قضاوت درباره مدعیان قهرمانی زود باشد اما می‌تواند نشانه‌های روشن‌تری از چهره واقعی لیگ امسال ارائه کند؛ لیگی که پس از سه هفته برخلاف سال‌های گذشته تنها به نام دو قدرت سنتی خلاصه نشده است.

برنامه هفته چهارم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۹ شهریور

* پالایش نفت شازند - گیتی پسند اصفهان

* پردیس شهید شیری قزوین - دایم پناه مشهد

* پالایش نفت بندرعباس-سن ایچ ساوه

جمعه ۲۰ شهریور

* پالایش نفت اصفهان-مس سونگون ورزقان

* نگین تندیس قرچک - دلسوختگان قم

* شهرداری ساوه- فولاد هرمزگان

* فولاد زرند ایرانیان - گهر زمین سیرجان