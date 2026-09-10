به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرنگار شبکه سی‌بی‌اس‌نیوز آمریکا اذعان کرد که چندین هواپیمای نظامی این کشور در حملات شبانه ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند.

«جنیفر جیکوبز» خبرنگار سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که یک هواپیمای A-۱۰ Thunderbolt در حمله ایران مورد اصابت قرار گرفت و منجر به از دست رفتن یکی از بال‌های آن شد.

او افزود که تقریباً هشت جت جنگنده F-۱۵ قبل از بازگشت به خدمت، آسیب جزئی دیدند.

بر اساس ادعای این خبرنگار آمریکایی، در جریان این حمله، نیروهای آمریکایی در اردن بیش از ۳۰ موشک پاتریوت را برای دفاع از پایگاه در برابر حملات ایران شلیک کردند.

این خسارات به جنگنده های آمریکایی پس از حمله تجاوزکارانه این کشور به پنج نفتکش ایرانی در تلافی هدف قرار دادن کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا توسط ایران رخ داد.

مقام های آمریکایی درباره کاهش سریع ذخایر موشک‌های پاتریوت و سایر مهمات دقیق نظامی ارتش این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند؛ نگرانی‌ای که هفته‌هاست در گزارش‌های مختلف بازتاب یافته است.