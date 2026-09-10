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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۵

وضعیت عرضه دفتر در آستانه مهر؛ قیمت‌ها در کف بازار است

وضعیت عرضه دفتر در آستانه مهر؛ قیمت‌ها در کف بازار است

رئیس اتحادیه نوشت‌افزار گفت: با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت کاغذ و رشد حدود ۱۰۰ درصدی قیمت دفاتر گفت: با توجه به احتمال جهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده، مردم خرید دفاتر را به تعویق نیندازند.

محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار دفتر در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: بخش عمده کاغذ مورد استفاده برای تولید دفاتر، در اواخر بهار خریداری شده بود، اما قیمت این محصول اکنون افزایش چشمگیری پیدا کرده است. بر همین اساس، افزایش قیمت در حوزه دفتر و لوازم‌التحریر در محدوده ۱۰۰ درصدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به تأثیر این شرایط بر فعالیت واحدهای صنفی اظهار کرد: امروز اگر یک واحد صنفی دفتر خود را به فروش برساند، برای جایگزین کردن همان کالا و خرید کاغذ مورد نیاز تولید دفاتر جدید، باید تقریباً معادل مبلغ فروش را مجدداً هزینه کند.

این فعال بازار با توصیه به مردم برای به تعویق نینداختن خرید دفاتر گفت: با توجه به شرایط موجود، احتمال افزایش‌های جهشی قیمت در حوزه دفاتر طی ماه‌های آینده وجود دارد و بهتر است خانوارها خرید خود را به آینده موکول نکنند.

وی افزود: با وجود افزایش هزینه‌های تولید، به دلیل رکود حاکم بر بازار، قیمت دفاتر در شرایط فعلی در کف قرار دارد و کالا نیز در بازار موجود است؛ بنابراین خرید در شرایط فعلی می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مناسب‌تر باشد.

کد مطلب 6941406
سمیه رسولی

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