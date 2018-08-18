صیادان بوشهری ۶۳۹ تن میگو صید کردند/ کاهش ۵۲ درصدی میزان صید

عباس آهنگرمقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صید میگو در آب‌های استان بوشهر از سوم مردادماه برای قایق‌های صیادی و از پنجم مردادماه برای لنج‌ها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به انجام صید به روش ترال، بیان کرد: میگو از آبزیان کف‌زی است که با روش ترال صید می‌شود و استفاده از این شیوه صید فقط در ایام صید میگو مجاز است و در دیگر فصول سال ممنوع است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر ادامه داد: مجوز صید برای قایق‌ها یک و دو روزه است و لنج‌های صیادی مجوز صید پنج تا هفت روزه دریافت می‌کنند که مجوز برای ۳۶۳ لنج و ۲۸۰ قایق صادر شده است.

وی با بیان اینکه میگوی صید شده در آب‌های استان بوشهر از باکیفیت‌ترین میگوهای خلیج فارس است، افزود: بیش از ۸۰ درصد میگوهای صید شده در خلیج فارس از گونه ببری سبز است.

آهنگرمقدم میزان صید میگو در آب‌های استان بوشهر طی ۲۴ روز نخست صید را ۶۳۹ تن عنوان کرد و افزود: سال گذشته صیادان استان بوشهر طی ۲۴ روز نخست صید، موفق به صید هزار و ۳۲۷ تن میگو شده بودند.

وی میزان کاهش صید میگو در استان طی ۲۴ روز نخست صید نسبت به سال قبل را ۵۲ درصد عنوان کرد و ادامه داد: میزان صید نسبت به متوسط پنج سال اخیر ۴۷.۵ درصد کاهش داشته است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با اشاره به اختصاص ۲۴ مرکز تخلیه صید میگو در سطح استان اظهار داشت: زمان پایان صید میگو در آب‌های استان را پژوهشکده میگو بر اساس ارزیابی و تحقیقات خود تعیین خواهد کرد.

وی گفت: در نقاطی همچون نوزادگاه‌های میگو در محدوده نیروگاه اتمی، دلوار و اعماق کمتر از ۱۰ متر و زیستگاه‌های مصنوعی شامل منگف، یرول، گناوه، دیر، جزیره خارگ و منطقه خور ایاز در شهرستان دیر تا شعاع نیم مایلی صید ممنوع است.