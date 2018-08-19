«چهار مضراب» به بازار آمد/ دونوازی به یاد استاد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه راوی آلبوم «چهار مضراب» را روانه بازار کرد که این آلبوم حاصل دونوازی سنتور و تمبک با قطعاتی از سیاوش آریامنش و نوازندگی سنتورِ آریامنش و نوازندگی تمبک سعید حسین‌پور به علاقه مندان عرضه شده است.

سیاوش آریامنش از شاگردان فرامرز پایور است که تاکنون چندین آلبوم به یاد استاد خود نواخته و ساخته است.

ضربی شور (گذرگاه) و چهارمضراب‌هایی در ابوعطا، چهارگاه، دشتی، ترک، افشاری، ماهور، راک، شور و پرستو قطعات آلبوم «چهار مضراب» هستند.

ضبط و مسترینگ «چهار مضراب» در استودیو پاییز به مدیریت حسن خدایی‌نیا انجام شده و طراحی جلد آن برعهده رودین بهروان بوده است.

آلبوم «چهار مضراب» از روز یکشنبه ۲۸ مرداد توسط پخش جوان در فروشگاه‌های معتبر محصولات هنری فرهنگی عرضه شده است.