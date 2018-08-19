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۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

توسط یکی از شاگردان فرامرز پایور

«چهار مضراب» به بازار آمد/ دونوازی به یاد استاد

«چهار مضراب» به بازار آمد/ دونوازی به یاد استاد

آلبوم موسیقی «چهار مضراب» حاصل دونوازی سنتور و تمبک سیاوش آریامنش و سعید حسین پور از سوی موسسه راوی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه راوی آلبوم «چهار مضراب» را روانه بازار کرد که این آلبوم حاصل دونوازی سنتور و تمبک با قطعاتی از سیاوش آریامنش و نوازندگی سنتورِ آریامنش و نوازندگی تمبک سعید حسین‌پور به علاقه مندان عرضه شده است.

سیاوش آریامنش از شاگردان فرامرز پایور است که تاکنون چندین آلبوم به یاد استاد خود نواخته و ساخته است.

ضربی شور (گذرگاه) و چهارمضراب‌هایی در ابوعطا، چهارگاه، دشتی، ترک، افشاری، ماهور، راک، شور و پرستو قطعات آلبوم «چهار مضراب» هستند.

ضبط و مسترینگ «چهار مضراب» در استودیو پاییز به مدیریت حسن خدایی‌نیا انجام شده و طراحی جلد آن برعهده رودین بهروان بوده است.

آلبوم «چهار مضراب» از روز یکشنبه ۲۸ مرداد توسط پخش جوان در فروشگاه‌های معتبر محصولات هنری فرهنگی عرضه شده است.

کد مطلب 4378711
علیرضا سعیدی

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