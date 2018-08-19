به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالرحیم صادقی شهمیرزادی استاد حوزه علمیه و یار دیرین امام (ره) و مقام معظم رهبری و از جمله مبارزان دوران انقلاب اسلامی در پی ابتلا به بیماری قلبی شامگاه روز شنبه ۲۷ مردادماه درگذشت، ایشان از علماء قدیم مازندران و از شاگردان بزرگان علم، عرفان، فلسفه و فقاهت بود.

آیت‌الله صادقی شهمیرزادی پدر سردار شهید اسلام احمد صادقی شهمیرزادی فرمانده تیپ زرهی لشکر علی بن ابیطالب (ع) در زمره فعالان سیاسی در دوران انقلاب اسلامی محسوب می‌شد که حلقه مبارزات مردمی علیه رژیم طاغوت را رهبری می‌کرد.

وی در حوزه علمیه از درس آیت الله علامه طباطبایی نیز بهره برده بود و همچنین از محضر حضرات آیات عظام حکیم، خویی، شاهرودی و سید عبدالاعلی سبزواری نیز بهره برده بود.