کتاب «سارا کوچولو» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محدثه ظریفی که در کلاس دوم ابتدایی مشغول به تحصیل است در خصوص کتاب خود به خبرنگار مهر گفت: سارا کوچولو، داستان دختر کوچکی است که در نوروز از کوار به شیراز می‌آید و ضمن دید و بازدید از خویشاوندان خود به اماکن تاریخی و فرهنگی و مذهبی شیراز می رود و از آنها بازدید به عمل می آورد؛ این دختر با آداب و رسوم آشنا می شود و در هنگام تفریح در طبیعت با رعایت همه قوانین از محیط زیست نیز حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سارا کوچولو» نوشته نویسنده خردسال استان فارس، محدثه ظریفی در ۱۲ صفحه رنگی کلاسه در قطع خشتی توسط انتشارات نویسندگان پارس منتشر شده‌است.

شناسه کتاب:

عنوان: سارا کوچولو

موضوع: داستان های اجتماعی- حفظ محیط زیست

نویسنده: محدثه ظریفی

تصویرگر: صدیقه پاک نژاد

ناشر: نویسندگان پارس

نوبت چاپ: اول، خرداد ۱۳۹۷

مشخصات ظاهری: ۱۲ صفحه، مصور(رنگی)

قیمت: ۳ هزار تومان

شابک: ۶-۵۲-۸۸۶۳-۶۰۰-۹۷۸