پارلمان جدید عراق در موعد مقرر قانونی تشکیل جلسه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که پارلمان جدید این کشور در موعد مقرر قانونی با صدور دعوت رسمی از سوی وی بعنوان رئیس جمهوری این کشور، تشکیل جلسه خواهد داد.

«فواد معصوم» همچنین از دولت و پارلمان آینده خواست تا تمام تلاش خود را برای تحقق اصلاحات عملی در جهت رفاه شهروندان عراقی به کار گیرند.

گفتنی است که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز یکشنبه از فواد معصوم خواسته بود نسبت به دعوت برای انعقاد پارلمان جدید در نزدیکترین زمان ممکن و در چارچوب سقف زمانی مشخص در قانون اساسی اقدام نماید تا به این ترتیب اقدامات انتخاب رئیس پارلمان، رئیس جمهور و مکلف کردن نماینده فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت آینده آغاز شود.

دادگاه عالی فدرال عراق روز یکشنبه نتایج نهایی چهارمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان را تایید کرد.