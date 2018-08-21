ارتش سوریه عناصر داعش را در «بادیه سویداء» محاصره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نیروهای ارتش سوریه با محاصره عناصر باقی مانده از گروه تروریستی داعش پناهگاه‌ها و پایگاه‌های این گروه را در عمق «بادیه سویداء» در هم کوبیدند.

استان سویدا در جنوبی‌ترین نقطه سوریه و در نزدیک مرزهای این کشور با اردن قرار دارد. جنگنده ها و یگان های توپخانه ای و تانک های ارتش سوریه مواضع و مخفیگاه های گروه تروریستی داعش در منطقه صخره ای و صعب العبور «تلول الصفا» را هدف قرار داده و خسارت های فراوانی به تروریست‌ها وارد کردند.

یگان‌های ارتش سوریه با تقویت مواضع خود در اطراف این منطقه، عناصر باقی مانده از گروه تروریستی داعش را در بادیه شرقی سویداء محاصره کردند. ارتش سوریه در چند روز گذشته از فرار بسیاری از تروریست های داعشی از این منطقه جلوگیری کرد و برخی از آنها را به هلاکت رساند یا به اسارت درآورد.

ارتش و نیروهای مسلح سوریه در این مدت ۹۰ عضو گروه تروریستی تکفیری داعش را در بادیه سویداء به هلاکت رساندند. گروه تروریستی داعش ۲۵ روز قبل با حمله به مناطق شرق و شمال شرق استان سویداء بیش از ۲۳۰ شهروند سوری را کشت و ده ها تن دیگر را زخمی کرد.