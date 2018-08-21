امکان استفاده رایگان عکاسان از پردیس سینمایی هروی سنتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیرضا حسینی ضمن تبریک روز جهانی عکاسی گفت: نوزدهم آگوست مصادف با ۲۸ مرداد ماه در تقویم بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است.

وی در ادامه گفت: عکاسی به‌عنوان یک پدیده علمی متولد شد، به‌ شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان یک هنر تثبیت شد. درحال حاضر عکس به یکی از جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده و روزبه‌روز در میان مردم محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند.

حسینی افزود: عکاسی راهی است برای انتقال احساسات و ثبت لحظات، انتقال اخبار و ثبت حوادث و رویدادهای مهم و بر این اساس با توجه به تأثیر بالایی که عکاسی در زندگی امروزه دارد، قدردانی از زحمات این قشر زحمتکش از وظایف مدیریت شهری به حساب می آید.

شهردار منطقه ۴ خاطرنشان کرد: به منظور ارج نهادن به کار هنرمندانه، پر از ظرافت و خطیر این قشر از جامعه هنری، عکاسان می توانند با همراه داشتن کارت عکاسی تا پایان سال روزهای دوشنبه هر هفته از پردیس سینماییهروی سنتر واقع در تپه شمس آباد میدان هروی تهران به صورت رایگان استفاده کنند.

وی درخصوص بهره برداری از نخستین پردیس سینمایی در منطقه ۴ گفت: پردیس سینمایی هروی سنتر با سه سالن سینمایی و ظرفیت ۳۵۵ صندلی نخستین طرح مشارکتی منطقه بوده که این مجموعه با ظرفیت ۲۰۰ صندلی در سالن «فرهنگ»، ۸۵ صندلی در سالن «هنر» و ۷۰ صندلی در سالن «اندیشه» آماده خدمات رسانی است.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به نقش خطیر عکاسان در جامعه گفت: شهرداری منطقه ۴ دست یاری عکاسان را می فشرد تا در انعکاس معضلات، پیشنهادات و اقدامات مفید شهرداری منطقه چهار را کمک رسانند