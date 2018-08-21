قرآن و زمزمه تلاشگری انسان/ترویج سبک زندگی دینی از شعار خارج شود

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بسیاری از افراد وقت و زمان خود را به ویژه در اوقات فراغت با دیدن فیلم و سریال‌های مختلف و یا بیرون رفتن با خانواده و گذراندن ساعتی از روز را در باغ‌ها و بوستان‌های اطراف شهر می‌گذرانند.

برخی از افراد نیز ترجیح می‌دهند هر وقت فرصتی پیدا کردند به دیدار دوستانی که مدت‌ها از آن ها بی خبر بوده اند بروند و در حقیقت صله رحم به جا بیاورند و برخی نیز از آن ها کتاب بازهای حرفه ای هستند و تمایل دارند ساعاتشان را با مطالعه بگذرانند.

هر چند همه این موارد ارزشمند است ولی انسان هایی هستند که به عالی ترین ها فکر می کنند و روزها و ساعاتشان را با بهترین کتاب و آیات قرآن سپری می کنند و آنقدر با واژه های قران انس می گیرند که سینه شان حافظ آیات قرآن می شود.

نمونه این افراد حسین نوغابیان مقدم معلم برجسته قائنی است که امسال در مسابقات استانی قرآن اوقاف در رشته حفظ نفر اول شده است و خود را برای مرحله کشوری مسابقات قرآن آماده می کند.

حفظ قرآن را در دوران دانشجویی آغاز کردم

وی که در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی است، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار حفظ قرآن را از سال ۸۷ زمانی که در شهر مقدس قم دانشجوی تربیت معلم بودم به توصیه استادی آغاز کردم.

نفر اول رشته حفظ مسابقات قرآن اوقاف خراسان جنوبی بیان کرد: در نهایت در سال ۱۳۹۰ در طول مدت سه سال با یاری خداوند حفظ قرآن را به اتمام رساندم.

نوغابیان مقدم ادامه داد: اوایل حفظ قرآن حدود ۱۰ ساعت برای این کار ارزشمند وقت می گذاشتم اما بعد از مدتی که بخشی از کار حفظ را انجام دادم بیشتر برای تثبیت و مرور آنچه فرا گرفت بودن زمان اختصاص می دادم.

حس می کنم از وقتی که قرآن را حفظ کرده ام در زندگی بی برنامه نیستم و هر کاری که انجام می دهم هدفمند است وی افزود: نکته دیگری که در روند حفظ من بسیار مهم بود این است که در کنار حفظ قرآن بر بحث مفاهیم و ترجمه قرآن کار می کردم و و در این راستا تا حد زیادی بر مفاهیم قرآن به زبان فارسی و عربی مسلط هستم.

این حافظ کل قرآن کریم در باره تأثیر قرآن بر سبک زندگی افراد گفت: قرآن کتاب هدایت و رستگاری است و به طور طبیعی هر چه قدر انسان با این کتاب ارزشمند و مفاهیم آن انس داشته باشد در نوع زندگی او نقش آفرینی می‌کند.

آیات قرآن به زندگی هدف می‌دهد

نوغابیان مقدم با اشاره به اینکه کلاس قرآن ویژه نوجوانان نیز دارم، اظهار کرد: برای خود من حفظ قرآن این تأثیر را داشت که حس می کنم از وقتی که قرآن را حفظ کرده ام در زندگی بی برنامه نیستم و هر کاری که انجام می دهم هدفمند است.

وی بیان کرد: یکی از الطاف خداوندی به حافظان قرآن این است که به طوری طبیعی وقتی در جلسه ای قران را به صورت حفظ می خوانند برای نوجوانان و جوانان این انگیزه و جذابیت را ایجاد می کند که آنها نیز به سمت انس با قرآن بروند.

نفر اول مسابقات قرآن اوقاف خراسان جنوبی در رشته حفظ در زمینه تأثیرگذارترین آیات قرآن ادامه داد: بسیاری از آیات قرآن تأثیرگذار هستن ولی برای خود من آیه لیس الانسان الا ما سعی به این این معنا که برای انسان چیزی جز ثمره تلاش او نیست، مهم و تأثیر گذار بود.

نوغابیان مقدم افزود: این آیه از سوره مبارکه نجم باور برخی از افراد را که معتقدند موفقیت ثمره شانس و اقبال است را به چالش می کشد و به صراحت بیان می دارد که انسان هر چه دارد ثمره کار و تلاش اوست که این نکته بیش از گذشته باید در زندگی های ما تجلی پیدا کند.

وی با بیان اینکه در آیات زیادی در قرآن به راز و رمز موفقیت اشاره شده است، گفت: متأسفانه سبک زندگی قرآنی در جامعه امروزی در رأس نیست و ارتباط ما با این کتاب آسمانی محدود به قرائت قرآن در شروع جلسات رسمی شده که این نقد فقط قشر یا اقشار خاصی را شامل نمی شود.

نقدی به روند فعالیت‌های قرآن

نفر اول مسابقات قرآن اوقاف خراسان جنوبی اظهار کرد: این روند باعث می شود که نتوانیم هر سال عده زیادی را جذب قرآن کنیم و در نتیجه همیشه افراد خاصی در حوزه قرآن و مسابقات قرآنی شرکت می کنند که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

متأسفانه سبک زندگی قرآنی در جامعه امروزی در رأس نیست و ارتباط ما با این کتاب آسمانی محدود به قرائت قرآن در شروع جلسات رسمی شده که این نقد فقط قشر یا اقشار خاصی را شامل نمی شود نوغابیان مقدم با اشاره به اینکه رفتار ما باید با آیات قرآن هماهنگ باشد، بیان کرد: اگر شرایط به گونه ای شود که قرآن بین ما حکم کند خواهیم دید که بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی ما حل خواهد شد.

وی ادامه داد: جوانان اگر نمی توانند قرآن را حفظ کنند به سمت قرائت بروند و یا اگر علاقمند هستند به سمت آشنایی با مفاهیم قرآن حرکت کند ولی هیچگاه انس قرآن و آیات الهی را ترک نکنند چرا که خود را از آرامشی عجیب بی بهره می کنند.

این حافظ کل قرآن کریم یادآور شد: شاید در حرف و شعار بتوانیم جملات خوبی درباره ضرورت انس با قرآن بگوییم اما مهم این است که این واژه ها از شعار خارج شده و در زندگی های فردی و اجتماعی ما به صورت عملی پیاده شود.

قرآن شفای دردهای اجتماعی

قرآن به صراحت بیان می کند که در آیات الهی شفا و رحمت برای مؤمنان است و کسانی که در قالب های مختلف چون حفظ، قرائت، تفسیر و ترتیل با قرآن انس دارند نیز به خوبی این نکته را درک کرده اند که دردها و آسیب های اجتماعی با قرآنی شدن جامعه درمان می شود.

از این رو نهادها و دستگاه های متولی امر فرهنگ باید بیش از گذشته برای ترویج فرهنگ قرآنی به ویژه در بین کودکان و نوجوانان تلاش کنند چرا که به فرموده امام علی(ع) هر آنچه انسان در کودکی یاد می گیرد چون نقشی که بر سنگ حک شده از بین نمی رود.