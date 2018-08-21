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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۳۳

خدمات رسانی متروی تهران و حومه در روز عید سعید قربان

خدمات رسانی متروی تهران و حومه در روز عید سعید قربان

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از آمادگی این ناوگان برای ارائه خدمت به شرکت کنندگان در نماز روز عید سعید قربان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر فرنوش نوبخت ضمن تبریک عید بزرگ قربان که نماد بندگی انسان در برابر خداوند متعال است افزود: نماز عید سعید قربان در روز چهارشنبه(۳۱ مرداد ۹۷) در محل مصلی امام خمینی(ره) تهران اقامه می‌شود و متروی تهران با توجه به نزدیکی دوایستگاه شهید بهشتی و مصلی امام خمینی (ره) بهترین وسیله برای رسیدن به این مکان است.

وی تصریح کرد: در همین راستا شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه آماده ارائه خدمات به مسافران گرامی و شرکت کنندگان در نماز روز عید سعید قربان است و این آمادگی وجود دارد که در صورت نیاز در تمام خطوط متروی تهران به خصوص در خطوط یک و سه که دو ایستگاه شهید بهشتی و مصلی امام خمینی (ره) در آن قرار دارند، قطارهای فوق العاده اعزام شوند.

کد مطلب 4380643

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