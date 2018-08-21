خدمات رسانی متروی تهران و حومه در روز عید سعید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر فرنوش نوبخت ضمن تبریک عید بزرگ قربان که نماد بندگی انسان در برابر خداوند متعال است افزود: نماز عید سعید قربان در روز چهارشنبه(۳۱ مرداد ۹۷) در محل مصلی امام خمینی(ره) تهران اقامه می‌شود و متروی تهران با توجه به نزدیکی دوایستگاه شهید بهشتی و مصلی امام خمینی (ره) بهترین وسیله برای رسیدن به این مکان است.

وی تصریح کرد: در همین راستا شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه آماده ارائه خدمات به مسافران گرامی و شرکت کنندگان در نماز روز عید سعید قربان است و این آمادگی وجود دارد که در صورت نیاز در تمام خطوط متروی تهران به خصوص در خطوط یک و سه که دو ایستگاه شهید بهشتی و مصلی امام خمینی (ره) در آن قرار دارند، قطارهای فوق العاده اعزام شوند.