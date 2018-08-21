مراسم معارفه «مرسلپور» به عنوان فرماندار اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه و با حضور شکرالله حسن بیگی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران و حجت الاسلام قلی پور، امام جمعه موقت اسلامشهر، جمعی از مدیران و روسای ادارات شهرستان های اسلامشهر و قرچک از زحمات امیرالله حقیقی فرماندار سابق اسلامشهر قدردانی و مسعود مرسلپور به عنوان سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان معرفی شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسلامشهر، در این مراسم به عنوان نخستین سخنران با بیان این که اسلامشهر ۹۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است، به قرائت فرازی از وصیت نامه شهید «علی عسگری» پرداخت و گفت: شهدا با عشق و علاقه به میهن اسلامی به میدان جهاد رفتند.

شاهین عسگریان گفت: شهدا همواره توصیه داشتند، که هرگز از راه شهدا و انقلاب اسلامی بازنمانده و امام را تنها نگذاریم.

مشارکت ۸۱ درصدی مردم اسلامشهر در انتخابات ریاست جمهوری باعث افتخار است

در این مراسم فرماندار سابق اسلامشهر نیز در سخنانی از توجه محمدحسین مقیمی، استاندار تهران به شهرستان اسلامشهر تقدیر کرد و گفت: در زمان تصدی فرمانداری اسلامشهر توسط بنده ۴ انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم دلی و مشارکت حداکثری مردم، در امنیت و سلامت کامل برگزار شد.

امیرالله حقیقی خدمتگزاری در راه انقلاب و نظام را فرصت مناسبی برای کسب رضای خداوند و بندگان دانست و افزود: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در اسلامشهر ۱۳.۵ درصد افزایش سرمایه اجتماعی و ۱۲.۵ درصد افزایش اعتماد مردم به دولت فعلی را داشتیم، در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز حضور مردم ستودنی بود.

وی گفت: افزایش سمن ها از ۸ مورد به ۲۴ مورد، مشارکت ۸۱ درصدی مردم اسلامشهر در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، افزایش ۵۵ درصدی تشکل های مردمی، برگزاری ۱۶۴ همایش کشوری و استانی و ۲۹۸ همایش شهرستانی در کمال امنیت و بدون کوچک ترین دغدغه و مشکل و بدون تنش، ۸۶۴ مورد سفر مقامات کشوری، استانی و نمایندگان مجلس به اسلامشهر، ۴ هزار و ۷۲۴ مورد دیدار با خانواده معظم شهدا، ۴۴۶ مورد نشست و سخنرانی با هدف تبیین عملکردهای دولت، انتصاب ۱۴ بانو به عنوان مدیر و معاونین ادارات شهرستان، در این مدت اجرایی شده است.

فرماندار سابق اسلامشهر اضافه کرد: تهیه ۳۹ طرح مطالعاتی و مقاله در خصوص زنان و خانواده، راه اندازی ۳ مرکز اقامتی ماده ۱۶ با همکاری شهرداران منطقه و هماهنگی دستگاه قضایی، تهیه ۷۳ طرح مطالعاتی در حوزه آسیب های اجتماعی، ایجاد ۲۱ مرکز مطالعه قبل از ازدواج و طلاق، کاهش طلاق از هر ۳ مورد در گذشته به ۴ مورد در سال ۹۷ و ساخت ۶۵ واحد برای ساکنان «قلعه سیمون» و پایان دادن به سکونتگاه غیررسمی بودن این منطقه توسط قرارگاه سازندگی سیدالشهدا(ع) نیز در زمینه مسائل اجتماعی اجرا شده است.

حقیقی با بیان این که ۸۸۸ هزار ورزشکار در اسلامشهر فعال هستند، گفت: ۲۵ هزار نفر حرفه ای هستند.

وی گفت: در حوزه بهداشت نیز شاهد کمک ۴۵ میلیارد تومانی طرح تحول سلامت توسط دولت و هزینه در سطح اسلامشهر بوده ایم، امروز می توان ادعا کرد که اسلامشهر به اهداف دولت در طرح تحول سلامت رسید و احداث بزرگ ترین کلینیک فوق تخصصی استان تهران در اسلامشهر با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی را می توان مورد اشاره قرار داد.

فرماندار سابق اسلامشهر در ادامه حوزه امنیتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: کسب رتبه برتر در شورای تامین استان تهران و مهار ساخت و سازهای غیرمجاز در حد امکان با هماهنگی شورای تامین اسلامشهر از افتخارات مجموعه امنیتی اسلامشهر است.

مجمع مشورتی جوانان شکل گیرد

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران ، سخنران بعدی این مراسم بود، که طی سخنانی اظهار داشت: از ویژگی بارز و مهم فرماندار سابق اسلامشهر پاکدستی وی است و اذعان این نکته از جانب وی به دستگاه قضایی که هر گونه نقطه مبهمی در مدت 5 ساله خدمت باید بیان شود دلیل محکم تری بر این پاکدستی است.

شکرالله حسن بیگی با اشاره به این که مبارزه با مفسدین اقتصادی از مهم ترین کارها است، که باید مورد پیگیری قرار بگیرد، افزود: با توجه به این که فرماندار جدید اسلامشهر نیز از جامعه ایثارگر و جانباز است، از همه مسئولین، اعضای شورای تامین ، ائمه جمعه و جماعات، شهرداران، بخشداران، نمایندگان و همه کسانی که با فرماندار سابق همکاری داشتند می خواهیم این همیاری را با فرماندار جدید نیز داشته باشند.

وی با بیان این که اسلامشهر شهر مهمی است، گفت: امیدواریم با همت و تلاش فرماندار جدید از نیروهای جوان، بانوان و همه جریانات سیاسی شهرستان در یک مجمع مشورتی استفاده و در راستای پیشرفت اسلامشهر به فرماندار همفکری ارائه شود تا مسائل در شهرستان پیگیری شود و رشد و توسعه ای که در این شهرستان شاهد بودیم ادامه پیدا کند.

خط قرمز مدیریت اجرایی اسلامشهر ولایت فقیه و خدمت به مردم است

سرپرست جدید فرمانداری اسلامشهر نیز در این مراسم طی سخنانی ضمن تبریک عید سعید قربان و روز عرفه گفت: ما از هر طیف، جناح و گروهی درون نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم، باید سرلوحه اصولمان خدمت به مردم، نظام و ایثارگران باشیم، این خدمت ربطی به گرایش سیاسی ندارد، همه باید خود را خدمتگزار نظام و مردم بدانند.

مسعود مرسلپور ادامه داد: در کار و خدمت من به مردم مسائل حاشیه ای وجود ندارد، همه باید دست در دست هم دهیم و در جهت اعتلای ایران اسلامی گام برداریم.

وی اضافه کرد: بایستی همه تلاش کنیم، که راه عزیزانی که دوره قبل در اسلامشهر خدمت کردند، ادامه پیدا کند، اگر در برنامه های ما منیت وجود داشته باشد، به مقصود نمی رسیم، باید این منیت به ما تبدیل شود تا پیروز شویم.

مرسلپور با بیان این که در مباحث مدیریت اجرایی اسلامشهر چند خط قرمز داریم، گفت: اولین خط قرمز نظام و ولایت فقیه است، دومین خط قرمز نیز خدمت به مردم به ویژه ایثارگران است، سومین خط قرمز عبور از دولت و چهارمین خط قرمز داشتن اخلاق و دستانی پاک در زمینه هایی مالی است.

سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم شهرستان های اسلامشهر، تهران، پردیس، ری و شمیرانات نیز در این مراسم سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم، حکم مسعود مرسلپور، به عنوان سرپرست فرمانداری اسلامشهر به وی اعطا شد.