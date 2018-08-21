به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا روزهای ۲۸ و ۲۹ مردادماه برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی در اوزان ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال طلا و رضا اطری در وزن ۵۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

تیم ایران هم از نظر کسب مدال طلا و مرغوبیت مدال طلا و هم از نظر امتیاز تیمی عنوان قهرمانی این مسابقات را نیز از آن خود کرد.

نتایج کشتی گیران کشورمان و رده بندی نفرات برتر این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر ساح تلی از نپال را شکست داد. وی در دور بعد مقابل ساندیپ تومار قهرمان آسیا از کشور هند با نتیجه ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. اطری در این مرحله مقابل بخبایار اردنبات دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا از مغولستان با نتیجه ۸ بر ۲ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. اطری در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۴ از سد کیم سوگ گئون از کشور کره جنوبی گذشت و صاحب مدال برنز شد.



در وزن ۶۵ کیلوگرم مهران نصیری در دور نخست مقابل یرلان بک کاتای دارنده مدال برنز بازی های آسیایی از چین در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۸ بر ۷ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر چینی در مرحله یک چهارم نهایی، نصیری از دور رقابت ها کنار رفت و سیزدهم شد.



در وزن ۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست مقابل علی آمزاد از بنگلادش با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد دولتمیرات اورازگولیف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد. حسین خانی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی مقابل بکزاد عبدالرحمن اف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا با نتیجه ۴ بر ۲ شکست خورد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، حسین خانی به گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه مقابل حسن الکوهالی از یمن با توجه به حضور نیافتن حریف به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد. حسین خانی در این دیدار در مصاف با یوهی فوجی نامی دارنده مدال برنز جهان از ژاپن با نتیجه ۹ بر ۸ مغلوب و پنجم شد.



در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل فاهریانسیاح از اندونزی با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید. وی در دور بعد مقابل پاوان کومار با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز و راهی مرحله نیمه نهایی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اویتمن اورگودول دارنده مدال نقره آسیا از مغولستان را با نتیجه ۱۲ بر ۲ از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. یزدانی در دیدار فینال نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر میشل دومینیک ابونادر از کشور لبنان را مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم علی رضا کریمی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر تاکشی یاماگوچی از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی از سد ماگومد ابراگیم اف دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان آسیا از کشور ازبکستان با نتیجه ۴ بر ۲ و ضربه فنی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. کریمی در این دیدار نیز با نتیجه ۶ بر صفر ماگومد موسی یف قهرمان آسیا از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پرویز هادی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر سومیت از هند را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر اولگ بولتین از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. هادی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۱ بر ۸ از سد داوید مودزمانشویلی دارنده مدال نقره المپیک، برنز جهان و قهرمان آسیا از ازبکستان گذشت و راهی دیدار فینال شد. نماینده کشورمان در دیدار پایانی نیز با نتیجه ۷ بر صفر ژی وی دنگ از کشور چین را مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد.

رده بندی انفرادی این رقابت ها به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- بخبایار اردنبات (مغولستان) ۲- کوم سونگ کانگ (کره شمالی) ۳- رضا اطری (ایران) و یوکی تاکاهاشی (ژاپن) ۵- کیم سونگ گئون (کره جنوبی) و مینگ هیو لیو (چین)

۶۵ کیلوگرم: ۱- باجرانگ (هند) ۲- دایچی تاکاتانی (ژاپن) ۳- سراج الدین حسن اف (ازبکستان) و سایاتبک اوکاسوف (قزاقستان) ۵- باتمانگی باتچولون (مغولستان) و باتیر بورجاکوف (ترکمنستان) ... ۱۳- مهران نصیری (ایران)

۷۴ کیلوگرم: ۱- بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان) ۲- دانیار کایسانوف (قزاقستان) ۳- بیونگ مین گانگ (کره جنوبی) و یوهی فوجینامی (ژاپن) ۵- عبدالرحمن ابراهیم (قطر) و مصطفی حسین خانی (ایران)

۸۶ کیلوگرم: ۱- حسن یزدانی (ایران) ۲- دومینیک میشل ابونادر (لبنان) ۳- آدلیت داولومبایف (قزاقستان) و اویتومن اورگودول (مغولستان) ۵- علی گادجی گامیدگادجیف (قرقیزستان) و پاوان کومار (هند)

۹۷ کیلوگرم: ۱- علیرضا کریمی (ایران) ۲- ماگومد موسی یف (قرقیزستان) ۳- ماگومد ابراگیم اف (ازبکستان) و جائه گانگ کیم (کره جنوبی) ۵- تاکشی یاماگوچی (ژاپن) و نوراحمد احمدی (افغانستان)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- پرویز هادی (ایران) ۲- ژی وی دنگ (چین) ۳- داوید مودزمانشویلی (ازبکستان) و کانگ جین نام (کره جنوبی) ۵- سومیت (هند) و رضا طیب (پاکستان)