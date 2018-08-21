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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۵

گروه ایگلز پرفروش‌ترین تاریخ شدند/ مایکل جکسون دوم شد

گروه ایگلز پرفروش‌ترین تاریخ شدند/ مایکل جکسون دوم شد

آلبوم گروه ایگلز که بیش از ۳۸ میلیون نسخه از آن فروخته شده پرفروش‌ترین آلبوم دنیا شد و از «تریلر» مایکل جکسون که تاکنون این جایگاه را در اختیار داشت، جلو زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آلبوم «پرطرفدارترین ها» گروه ایگلز که سال ۱۹۷۶ منتشر شد با فروش بیش از ۳۸ میلیون نسخه پرفروش‌ترین آلبوم جهان شد.

این جایگاه تاکنون به آلبوم «تریلر» مایکل جکسون تعلق داشت که بیش از ۳۰ سال به عنوان پرفروش‌ترین آلبوم جهان شناخته می‌شد.

گزارش جدید انجمن ضبط موسیقی آمریکا با اعلام آمار جدید فروش، «گریتست هیتز» (۱۹۷۵-۱۹۷۱) گروه ایگلز را به عنوان پرفروش‌ترین آلبوم همه تاریخ معرفی کرد.

به این ترتیب «تریلر» مایکل جکسون با فروش ۳۳ میلیون نسخه در مکان دوم قرار گرفته و مکان سوم دوباره به گروه ایگلز با آلبوم «هتل کالیفرنیا» که سال ۱۹۷۷ منتشر شد، اختصاص یافته است. این آلبوم بیش از ۲۶ میلیون نسخه فروش داشته است.

رییس این انجمن به گروه ایگلز تبریک گفت که دو آلبوم از سه آلبوم پرفروش متعلق به آنهاست. وی افزود: این آلبوم‌ها در گذر زمان همچنان تاثیرگذاری خود را حفظ کرده‌اند.

گروه ایگلز ژانویه ۲۰۱۶، گلن فری یکی از اعضای مهمش را از دست داد اما به تورهایش با حضور دان هلنی، جو والش و تیموتی ب.اشمیت ادامه داد و با افزودن پسر فری یعنی دین فری و نیز واینس جیل، کار خود را ادامه داد.

گروه ایگلز بیش از ۱۵۰ میلیون آلبوم فروخته است و ۶ جایزه گرمی در کارنامه دارد. این گروه سال ۱۹۹۸ به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافت و سال ۲۰۱۶ نشان افتخار مرکز کندی آمریکا را دریافت کرد.    

کد مطلب 4380694

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