«تریلر» سه بعدی مایکل جکسون پخش شد/ انتظار برای نمایش عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نسخه سه بعدی فیلم کوتاه متحول کننده «تریلر» محصول سال ۱۹۸۳ که توسط جان لندیس کارگردانی شده بود، روز دوشنبه در فستیوال فیلم ونیز پیش نمایش جهانی شد. لندیس و جان برانکا مدیر اجرایی بنیاد مایکل جکسون در این فستیوال حضور داشتند و گفتند این نسخه سه بعدی بخش اول پروژه هایی مرتبط با جکسون است که به زودی بقیه شان هم معرفی خواهند شد.

برانکا در مصاحبه ای با ورایتی بدون در اختیار گذاشتن جزییات بیشتر گفت: حالا که نسخه سه بعدی «تریلر» منتشر شده، دو خبر دیگر هم داریم که در چند هفته آینده اعلام خواهند شد. مایکل اصطلاحی داشت که می گفت پیش از اینکه نام کسی ماندگار شود، کیفیت کار او ماندگار خواهد شد.

در پاسخ به اینکه آیا ممکن است آلبومی از آهنگ های منتشر نشده به زودی بیرون بیاید یا خیر، برانکا گفت: من تا مدتی پیش بینی نمی کنم که بخواهیم آهنگ های منتشر نشده را بیرون بدهیم اما چنین چیزی به این معنی نخواهد بود که در آینده خیلی نزدیک نخواهیم آثار جدید جالب منتشر کنیم.

لندیس به یاد آورد که یکی از جالب ترین نکات ساختن این ویدیوی پر از زامبی برای «تریلر»، دوستان جکسون بودند. او گفت: او من را به اسپنکی مک فارلند (از گروه لیتل رسکالز) و مارلون براندو معرفی کرد.

لندیس گفت در ابتدا فکر می کرد تبدیل این ویدیو به سه بعدی کار خیلی خاصی نباشد و چون می توانست نگاتیوهای قدیمی اش را بازیابی کند، نسبت به این پروژه علاقه داشت اما در پروسه تبدیل کردن آن متوجه شد که سه بعدی شدن این ویدیو واقعا آن را جالب تر می کند. این ویدیو دوباره تدوین یا کات نشده اما صدای آن تقویت شده است.

هنوز جزییاتی مبنی بر این مشخص نشده که «تریلر» سه بعدی چه زمانی به طور عمومی منتشر خواهد شد. با این حال لندیس به هواداران اطمینان خاطر می دهد که این پروژه یک «تجربه سینماتیک» خواهد بود.