ایران ظرفیت بالایی برای تولید واکسن و سرم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی صبح سه‌شنبه در مراسم رسمی افتتاح ساختمان تصفیه سرم و فرمولاسیون سرم های درمانی موسسه رازی اظهار کرد: به تولید سرم ها امروزه نیاز زیادی حس می‌شود و باید هرچه بیشتر به موضوعات مربوط به این تولیدات پرداخت.

تقاضای جهانی برای تولید واکسن دام و طیور بالا است

وی ادامه داد: امروز تقاضای جهانی در مورد تولیدات واکسن‌های دام و طیور زیاد است و این تقاضا اکنون نجومی و با مقادیر بالا است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ایران یکی از پرورش‌دهندگان دام و طیور است و برای تأمین نیازهای داخل کشور و منطقه بسیار مناسب پرقدرت است.

حجتی با تأکید بر اهمیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان کرد: ایران می‌تواند محل بورس تولیدات واکسن و سرم شود و باید از حضور افراد مختلف که می‌تواند به پیشرفت این حوزه کمک کنند استقبال کنیم.

وزیر جهادکشاوری افزود: ما سرمایه انسانی و ظرفیت بالا برای تولیدات بیشتر درزمینهٔ واکسن و سرم را دارا هستیم و می‌توانیم ایران را به مرکز تولید این واکسن‌ها تبدیل کنیم و در مرزهای دانش دنیا به دادوستد با دیگر کشورها بپردازیم.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان کرد: بخشی از اراضی اطراف پل حصارک شهر کرج را برای انجام پروژه‌های شهری در اختیار شهرداری قرار داده‌ایم تا پروژه قطار شهری کرج انجام شود اما حفظ عرصه این زمین‌ها ضرورت دارد.