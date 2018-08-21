جزئیات مرحله دوم رشته های شرایط خاص کنکور ۹۷ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشتههای تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ شامل ۳۸ هزار و ۵۴۴ نفر در سایت سازمان سنجش منتشر شد. از این تعداد ۲۰ هزار و ۷۰۴ نفر زن و ۱۷ هزار و ۷۴۰ نفر مرد هستند.
رشتههای تحصیلی دارای شرایط خاص کنکور ۹۷ شامل دانشگاه های شهید مطهری، شاهد، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، صداوسیما، علومپزشکی بقیهالله (عج)، دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامهطباطبائی، دانشکده غیرانتفاعی رفاه، دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد و تمام کدرشتههای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی است.
فهرست اسامی معرفیشدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشتههای تحصیلی از بین داوطلبانی که کدرشته محلهای موسسات مذکور را انتخاب کرده و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را کسب کردهاند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org درج شده است.
آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفیشدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشتههای تحصیلی دانشگاه های اعلام شده قرار گرفتهاند باید به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز توجه کنند.
در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که برابر برنامه زمانی در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و دراین مرحله موفق شوند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأتمرکزی گزینش ذیربط تائید شده و ضوابط انتخابرشته فوق را رعایت کرده و حدنصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب کنند.
اسامی پذیرفتهشدگان نهایی این دانشگاهها به همراه نتایج سایر رشتههای متمرکز آزمون سراسری اعلام خواهد شد.
معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزله قبولی نیست و معرفیشدگان لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش در تاریخ های مقرر به آدرس تعیین شده از طرف مؤسسات در این اطلاعیه مراجعه کنند.
داوطلب ممکن است به یک و یا دو مؤسسه معرفی شده باشد، لذا داوطلبانی که به دو مؤسسه معرفی شدهاند در صورت تمایل میتوانند به یک مؤسسه و یا هر دو برای انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه کنند.
عدم مراجعه داوطلبان برای انجام مراحل گزینش در هر مورد معرفی به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته یا رشتههای ذیربط آن مؤسسه تلقی خواهد شد و وضعیت داوطلب در اولویت های بعدی وی بررسی خواهد شد. در ستون نتیجه کارنامه نهایی در مقابل کدرشته مربوطه آنان عدد یک (۱) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج میشود.
داوطلبانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده ولی در این مرحله معرفی نشدهاند، یا شانس قبولی در اولویت های بالاتر از کدهای مربوط به این رشتههای شرایط خاص را دارا هستند یا فاقد حداقل نمره معرفی در این مرحله هستند.
دلیل عدم معرفی آنان در این مقطع در کارنامه نتایج نهایی مشخص خواهد شد.
بنا به دلایل متفاوت (اعم از نمره علمی و ترتیب اولویت انتخاب رشته داوطلب و یا عدم رعایت استان بومی و...) هیچگونه اعتراضی در این مرحله از اعلام نتایج از سوی داوطلبان پذیرفته نیست.
پس از اعلام نتایج نهایی، در مهرماه، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سایت سازمان سنجش در زمان مقرر اقدام کردهاند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه و قابل مشاهده است.
داوطلبانی که پس از دریافت کارنامه نسبت به مندرجات آن برای آنان سوالاتی وجود دارد، میتوانند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهایی در موعد مقرر با دلیل درخواست خود را مطرح کنند بنابراین در این مرحله هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمیشود.
جداول برنامه زمانی، نحوه مراجعه و مدارک لازم برای هریک از موسسات، جدول نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش وزارت آموزش و پرورش، جداول آدرس و تلفن مراکز مصاحبه تخصصی از معرفی شدگان رشته های فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به همراه فرم شماره یک اطلاعات فردی داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
اعلام شرایط زمانی برای دانشگاه های دارای شرایط خاص:
دانشگاه شهید مطهری: مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه شهید مطهری
دانشگاه شاهد: مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری: مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه
مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامهطباطبایی: مراجعه حضوری با مدارک لازم در ۶ شهریور به محل موسسه آموزش عالی بیمه اکو
دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران: مراجعه حضوری با مدارک لازم در ۴ شهریور به محل دانشگاه تهران
دانشکده غیرانتفاعی رفاه: مراجعه به سایت دانشگاه (زمان بندی مصاحبه از ۳ تا ۶ شهریور)
دانشگاه علومپزشکی بقیهالله (عج): مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه
دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد: مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای ۴ تا ۷ شهریور به محل دانشگاه امام رضا (ع)
دانشگاه فرهنگیان: مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای ۳۱ مرداد تا ۱۰ شهریور به محل ادارات کل آموزش و پرورش استان
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی: مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای ۳۱ مرداد تا ۱۰ شهریور به محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
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