  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

مدیر کل پزشکی قانونی گلستان:

کمبود نیروی انسانی چالش جدی پزشکی قانونی گلستان است

کمبود نیروی انسانی چالش جدی پزشکی قانونی گلستان است

گرگان- مدیر کل پزشکی قانونی استان گلستان گفت: کمبود نیروی انسانی را از چالش های اساسی مراکز پزشکی قانونی در گلستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی گلستان، حسین زارعی اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی از چالش های اساسی مراکز پزشکی قانونی در گلستان است که بیشتر مراکز تنها با یک نیرو و پزشک به مراجعان خدمات می دهند.

وی افزود: این مراکز در حالی با کمبود نیرو مواجه هستند که با توجه به تعداد بسیار زیاد مراجعان و کارشناسی بیش از یک سوم پرونده های قضایی، سعی می کنند خدمات مطلوب را با حداقل امکانات موجود به  مراجعان ارائه دهند.

زارعی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیت منطقه ای، راه اندازی مرکز جدید در شهرستان رامیان امری ضروری است، اما در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی انسانی در سطح استان و سازمان، امکان جذب و استخدام نیروی انسانی برای این مجموعه نیاز مند مجوز های قانونی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از دو سوم ردیف و پست های سازمانی در چارت تشکیلاتی پزشکی قانونی استان خالی است، گفت: به رغم پیگیری های متعدد برای تامین نیرو تا به حال موفق به تحقق آن نشدیم و امید داریم با حمایت مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه مشکل نیروی انسانی در بخش های اداری، فنی و تخصصی این مراکز مرتفع شود.

کد مطلب 4380792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها