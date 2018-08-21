کمبود نیروی انسانی چالش جدی پزشکی قانونی گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی گلستان، حسین زارعی اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی از چالش های اساسی مراکز پزشکی قانونی در گلستان است که بیشتر مراکز تنها با یک نیرو و پزشک به مراجعان خدمات می دهند.

وی افزود: این مراکز در حالی با کمبود نیرو مواجه هستند که با توجه به تعداد بسیار زیاد مراجعان و کارشناسی بیش از یک سوم پرونده های قضایی، سعی می کنند خدمات مطلوب را با حداقل امکانات موجود به مراجعان ارائه دهند.

زارعی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و جمعیت منطقه ای، راه اندازی مرکز جدید در شهرستان رامیان امری ضروری است، اما در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی انسانی در سطح استان و سازمان، امکان جذب و استخدام نیروی انسانی برای این مجموعه نیاز مند مجوز های قانونی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از دو سوم ردیف و پست های سازمانی در چارت تشکیلاتی پزشکی قانونی استان خالی است، گفت: به رغم پیگیری های متعدد برای تامین نیرو تا به حال موفق به تحقق آن نشدیم و امید داریم با حمایت مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه مشکل نیروی انسانی در بخش های اداری، فنی و تخصصی این مراکز مرتفع شود.