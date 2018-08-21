استفاده از تلگرام همواره غیرمجاز بوده است/تکذیب دستگیری ادمین ها

سرهنگ مصطفی مرتضوی در گفتوگو با خبرنگار مهر در ارتباط با مباحثی که در فضای مجازی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن جرم است و برخی ادمینهای تلگرامی به این دلیل به دادستانی احضار شدهاند، مطرح شده است، اظهار داشت: زمانی که استفاده از یک برنامه فیلتر میشود به معنای این است که عموم جامعه باید نسبت به رعایت این قانون اقدام کنند.
عبور از فیلتر به معنای بی توجهی به قانون است
وی افزود: عبور از فیلتر به معنای بی توجهی به قانون است اما ما هیچ دستگیری در طول ماههای اخیر در ارتباط با ادمینهای کانال تلگرامی و یا به دلیل استفاده از فیلترشکن نداشتیم و این تنها یک شایعه بوده است که مدیران کانالهای تلگرامی آموزشی در این ارتباط دستگیر شدند.
رئیس پلیس فتای اصفهان تاکید کرد: البته در مفاد آیین نامهای و ضوابط دولتی تجارت الکترونیک آمده است که کسب و کار در حوزه شبکههای غیربومی محدودیت دارد و باید این نوع کسب و کار به شبکههای داخلی منتقل شود و بر این اساس تنها پیامهای توصیهای مبنی بر استفاده از فضای مجازی بومی را به مدیران تلگرامی شاهد بودیم.
قانون برای مدتی کوتاه نسبت به راهاندازی کسب و کار در تلگرام سکوت کرد
وی با بیان اینکه فضای مجازی تلگرام هیچگاه به عنوان یک شبکه مجاز در کشور مطرح نبوده است، ابراز داشت: تنها برای مدتی قانون نسبت به حضور در این شبکه اجتماعی و راه اندازی کسب و کار در این حوزه سکوت کرد اما حضور در آن هیچ گاه مجاز نبوده است به نوعی که خود ما به عنوان پلیس صفحه یا گروهی در این فضا نداشتیم.
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