افزایش خطر ابتلا به تب کریمه کنگو با ذبح غیربهداشتی دام

حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرساله شاهدیم با فرا رسیدن مناسبت عید سعید قربان برخی از افراد نسبت به ذبح غیربهداشتی دام یا خرید گوشت غیرسالم اقدام می کنند که تبعات آن می تواند با خطر افزایش موارد بیماری های مشترک بین انسان و حیوان به ویژه تب مالت و تب کریمه کنگو همراه باشد.

وی افزود: بهترین توصیه بهداشتی این است که گوشت مورد نیاز توسط مردم از مراکز مجاز یا کشتارگاه های دارای مرحله پیش سرد مورد تائید سازمان دامپزشکی تهیه شود و در غیر این صورت گوشت مصرفی باید به مدت 24 ساعت در دمای صفر تا چهاردرجه یخچال نگهداری شود تا میکروبهای احتمالی موجود در آن از بین بروند.

رئیس کارگروه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه این موضوع در مناطق روستایی و حاشیه شهرها از اهمیت بیش تری برخوردار است، گفت: کسانی که به هر نحوی در تماس با دام هستند باید از وسائل حفاظت فردی مناسب شامل دستکش، چکمه، عینک و گان استفاده کنند و از خرید گوشت های بین جاده ای که از سلامت آنان هیچ اطمینانی در دست نیست خودداری به عمل آورند.

وی افزود: توسط شهرداری و سازمان دامپزشکی تعدادی اماکن مشخص جهت تهیه گوشت مصرفی تعیین شده که طبق ضوابط بهداشتی اقدام به ارائه خدمات به شهروندان می کند.

بیگلری بیان کرد: با توجه به اینکه استانهای غربی کشور از قطب های اصلی دامپروری و کشاورزی هستند همواره بیماری های تب مالت و تب کریمه کنگو حائز اهمیت ویژه ای است .

وی عنوان کرد: ذبح غیربهداشتی دام در اماکن عمومی دارای تبعات روحی و روانی بر روی کودکان ونوجوانان و سالمندان و زنان باردار است به همین دلیل ضمن اینکه یک اقدام غیربهداشتی است باید از این اقدام در اماکن عمومی، کوچه ها و خیابان ها خودداری کرد.

رئیس کارگروه سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی خاطر نشان کرد: همکاری و تعامل مردم با پرسنل دامپزشکی و مراکز بهداشتی شهرستان حائز اهمیت ویژه ای است.