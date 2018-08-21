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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف ۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در زاهدان

کشف ۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در زاهدان

زاهدان - جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق از یک انبار در زاهدان خبر داد.

سرهنگ احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر دپوی تعدادی لوازم خانگی قاچاق توسط فردی سودجو در انباری در زاهدان بلافاصله تیم هایی از اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی پس از شناسایی انبار و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به همراه تیمی از اداره تعزیرات حکومتی وارد عمل شدند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: در بازرسی از این انبار تعدادی لوازم خانگی خارجی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، کولرگازی، ماشین ظرفشویی، دستگاه سینما خانگی، جاروبرقی، ماکروویو و ... کشف شد.

سرهنگ طاهری با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف شده در مجموع ۵ میلیارد ریال برآورده شده است، خاطر نشان کرد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست: درصورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 4380866

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