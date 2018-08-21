کشف ۵ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در زاهدان

سرهنگ احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با کسب خبری مبنی بر دپوی تعدادی لوازم خانگی قاچاق توسط فردی سودجو در انباری در زاهدان بلافاصله تیم هایی از اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی پس از شناسایی انبار و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی به همراه تیمی از اداره تعزیرات حکومتی وارد عمل شدند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: در بازرسی از این انبار تعدادی لوازم خانگی خارجی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، کولرگازی، ماشین ظرفشویی، دستگاه سینما خانگی، جاروبرقی، ماکروویو و ... کشف شد.

سرهنگ طاهری با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف شده در مجموع ۵ میلیارد ریال برآورده شده است، خاطر نشان کرد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست: درصورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز و قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.