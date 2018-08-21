توان تامین نیازمندی های استان های جنوبی روسیه را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی همکاری های اقتصادی و تجاری با ولگاگراد روسیه در ساری اظهار داشت: از سال ۹۵ تلاش برای برقراری تعاملات اقتصادی با بخش جنوبی روسیه آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم به اهداف مدنظر دست یابیم.

وی با اظهار اینکه سه استان شمالی نگاه واحد به حوزه اقتصادی دارند تصریح کرد: ظرفیت های واحد و مشترکی نیز در استان های شمالی وجود دارد و قالب نیازمندی های جنوب روسیه را می توانند تامین کنند.

مهاجر به بخشی ازمشکلات ناشی از انتقال پول و غیره اشاره کرد و گفت: این مشکلات را به صورت تهاتری می توان بین استان های شمالی و استان های روسیه برطرف کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به مراودات سیاسی خوب بین دو کشور تصریح کرد: متاسفانه این مراوادت در حوزه اقتصادی شرایط خوبی ندارد و ظرفیت های موجود قابل قبول نیست.

وی افزود: نمایندگان بخش خصوصی و دولت وظیفه سنگین تری برای حل مسائل فراروی اقتصادی دارند و عزم مسئولان دو استان برای رفع مشکلات و داشتن خروجی مناسب و عملیاتی شدن حوزه تجارت جزم است.