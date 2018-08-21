مهدی حسین نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره با اشاره به میزان ضمانت نامه‌های صادر شده برای متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری اظهار داشت: تاکنون طرح‌های متعددی برای دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان، در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به تصویب رسیده است و در حال حاضر، برای ۸۰ میلیارد تومان از طرح‌های اشتغالزایی ضمانت‌نامه صادر شده که برای دریافت تسهیلات خود به بانک عامل معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه سایر طرح‌های مصوب نیز، در مرحله صدور ضمانت نامه قرار دارند، گفت: به زودی ضمانت نامه کل طرح‌های مصوب صادر می شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، ادامه داد: در زمینه صدور ضمانت‌نامه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، تسهیلی صورت گرفته؛ به این ترتیب که برای کل این ۲۵۰ میلیارد تومان، فقط با سفته و معرفی ضامن از سوی متقاضی، نسبت به صدور ضمانت‌نامه اقدام می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره بررسی سریع پرونده‌ها و طرح‌ها برای صدور ضمانت‌نامه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تمام طرح‌‍‌ها حداکثر در مدت یک هفته تائید یا رد شوند تا زمان برای بررسی طرح‌ها طولانی نشود.

حسین نژاد، همچنین از ایجاد سیستم اعتبار سنجی وِیژه اعتبارات خرد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری خبرداد و گفت: برای اینکه این تسهیلات منجر به ایجاد اشتغال پایدار شوند سیستم اعتبارسنجی ویژه اعتبارات خرد را ایجاد کردیم و طرح‌ها توسط این سیستم وارسی می‌شوند؛ ضمن اینکه مجریان طرح از ابعاد داشتن مهارت و اهلیت کار نیز اعتبارسنجی خواهند شد.

وی گفت: در مرحله بعد اعتبارسنجی شرکت‌ها و طرح‌های بزرگ اشتغالزا در دستور کار قرار دارد که از نظر شاخص‌های اقتصادی، مالی و بازرگانی رسیدگی می‌شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تاکید کرد: برنامه ما این است که همگام با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌های تعاونی و شرکت های کارآفرین غیرتعاونی را در سال جاری مورد حمایت قرار دهیم.