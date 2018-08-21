انهدام باند بزرگ سارقین منزل/ کشف ۴۰ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر وبه نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ محمدرضا امیری اظهار داشت: به دنبال ارجاع چند فقره پرونده سرقت منزل از کلانتری های سطح شهر کرمانشاه به پلیس آگاهی، پرونده ها جهت شناسایی و دستگیری عوامل مرتبط با این سرقت ها در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات فنی صورت گرفته، یکی از سارقان سابقه دار که سرکرده باند نیز بود شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به دستگیری وی در منزلش اقدام شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه بیان کرد: پس از انتقال متهم دستگیر شده به پلیس آگاهی، وی به ۳۹ فقره سرقت از منزل و یک فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر کرمانشاه با همدستی ۳ نفر دیگر اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: با راهنمایی متهم دستگیر شده، ۳ همدست دیگر وی نیز شناسایی و در عملیات های مختلف دستگیر شدند.

وی یادآوری کرد: این افراد پس از مواجه شدن با سردسته باند خود به ارتکاب سرقت های متعدد از منازل اعتراف و عنوان کردند اموال مسروقه را به تعدادی مالخر فروخته اند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به دستگیری افراد مالخر، گفت: لوازمی از قبیل تلویزیون، سلاح شکاری ، مقداری طلا جات و چندین دستگاه گوشی تلفن همراه از مخفیگاه آنان کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با شناسایی مالباختگان و اعلام شکایت آن ها، لوازم کشف شده به صاحبانشان برگردانده شدو متهمین دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم معرفی شدند.