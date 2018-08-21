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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

رئیس شورای رقابت اعلام کرد

احتمال افزایش قیمت خودرو/ فرمول‌های منطقی به کار می‌گیریم

احتمال افزایش قیمت خودرو/ فرمول‌های منطقی به کار می‌گیریم

رییس شورای رقابت با بیان اینکه در هفته آینده جلسه ای برای بررسی قیمت خودرو برگزار می شود، از احتمال افزایش قیمت ها براساس فرمول های علمی و منطقی و با کمک بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیوا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم با بیان اینکه قیمت ها را نباید بی ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم.

وی افزود: احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می کنیم، میزان تغییر قیمت هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند؛ شورای رقابت براساس درصد تغییرات و فرمول های خود این تغییرات را به قیمت خودروها اضافه می کند.

شیوا با بیان اینکه در شرایط کنونی باید نظارت کامل را بر روی همه موارد داشته باشیم، افزود: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام می گیریم و متناسب با آن به قیمت خودروها اضافه می کنیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می شود فرمول ها هم با حالت عادی متفاوت است، گفت: در فرمول مد نظر ما، تورم بخشی را در نظر می گیریم و بهره وری ۲ درصد به نفع مصرف کننده را از آن کسر می کنیم و بهبود کیفیت خودروها را هم در قیمت گذاری در نظر می گیریم؛ اگر کیفیت، بهتر شده باشد ۳ درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد ۳ درصد کم می کنیم.

رئیس شورای رقابت افزود: خودروسازان تولید خود را کم نکردند اما تقاضا افزایش یافته و برخی از افراد نه برای مصرف بلکه برای سرمایه گذاری خودرو خریداری می کنند.

کد مطلب 4380905

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
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      افزايش، افزايش است، چه منطقي چه غير منطقي است جناب شوراي رفاقت! و شوراي محترم توجيه گراني خودرو! آيا پرايد 30 ميليوني منطقي است كه پرايد 40 ميليوني غيرمنطقي باشد؟
    • ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      3 0
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      رییس شورای رقابت نه: رییس شورای رفاقت؛ خداوکیلی به جیب خودتان فکر نکنید، مردم شریف کم درآمد هم در نظر بگیرد، خدا را فراموش نکنید، نه اینکه روزی خداوند فراموشتان کند !

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