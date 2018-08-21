به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیوا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم با بیان اینکه قیمت ها را نباید بی ضابطه افزایش داد، گفت: قرار است هفته آینده در شورای رقابت درباره قیمت خودرو بحث و بررسی داشته باشیم.

وی افزود: احتمال دارد از بانک مرکزی بخواهیم سبد خودروهایی را که برای آن دستورالعمل قیمت ارائه می کنیم، میزان تغییر قیمت هایش را در چند ماه اخیر ارزیابی کند؛ شورای رقابت براساس درصد تغییرات و فرمول های خود این تغییرات را به قیمت خودروها اضافه می کند.

شیوا با بیان اینکه در شرایط کنونی باید نظارت کامل را بر روی همه موارد داشته باشیم، افزود: میزان افزایش تورم بر هر نوع خودروی تولید داخل را به طور جداگانه از بانک مرکزی استعلام می گیریم و متناسب با آن به قیمت خودروها اضافه می کنیم.

وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد از حالت تعادل خارج می شود فرمول ها هم با حالت عادی متفاوت است، گفت: در فرمول مد نظر ما، تورم بخشی را در نظر می گیریم و بهره وری ۲ درصد به نفع مصرف کننده را از آن کسر می کنیم و بهبود کیفیت خودروها را هم در قیمت گذاری در نظر می گیریم؛ اگر کیفیت، بهتر شده باشد ۳ درصد اضافه و اگر بهتر نشده باشد ۳ درصد کم می کنیم.

رئیس شورای رقابت افزود: خودروسازان تولید خود را کم نکردند اما تقاضا افزایش یافته و برخی از افراد نه برای مصرف بلکه برای سرمایه گذاری خودرو خریداری می کنند.