 ۸۲ شهید و زخمی در حملات عربستان به یمن 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت دولت تغییر و سازندگی یمن مستقر در صنعا، جمعه شب اعلام کرد که از ۳ سپتامبر جاری (۱۲ شهریور) تاکنون، در پی حملات عربستان، ۸۲ غیرنظامی شهید و زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت دولت تغییر و سازندگی یمن همچنین اعلام کرد که ۴۴ غیرنظامی، از جمله پنج کودک، در پی حملات هوایی عربستان به استان‌های الجوف، الحدیده، تعز، صعده، صنعا و حجه کشته شدند.

در همین حال، یک منبع نظامی یمنی به خبرگزاری یمنی سبأ گفت که تجمعات نیروهای وابسته به عربستان دقایقی پیش در شرق استان الجوف هدف قرار گرفته و ده‌ها دستگاه خودرو و تجهیزات نظامی به آتش کشیده شده است.

این حملات یک روز پس از آن روی می‌دهد که چهار منبع نظامی در دولت مستعفی یمن روز پنج‌شنبه اعلام کردند جنبش انصارالله موفق شده است کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» را به دست بگیرد؛ اقدامی که به گفته این منابع، کنترل انصارالله بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان را به‌شدت افزایش می‌دهد.

برخی منابع در دولت مستعفی یمن همچنین تأیید کردند که رزمندگان انصارالله حملاتی را علیه جزایر راهبردی «حنیش» در دریای سرخ آغاز کرده‌اند.

در همین حال، نیروهای وابسته به عربستان و هم‌پیمانان آنها در حال عقب‌نشینی به سمت جنوب و شهر «ذوباب» در مجاورت مستقیم تنگه باب‌المندب و در مقابل جزیره «بریم» هستند؛ منطقه‌ای که تسلط بر آن و جزیره مذکور برای کنترل کامل این آبراه حیاتی، ضروری به شمار می‌رود.

طی روزهای اخیر، درگیری‌ها میان ارتش ملی یمن و ائتلاف حامی دولت وابسته به عربستان تشدید شده و جبهه جنگ جدیدی را گشوده است که می‌تواند بر ثبات و امنیت انرژی در سطح جهان اثر بگذارد.

در همین حال، یک فرمانده نظامی وابسته به نیروهای وابسته به عربستان در یمن اعلام کرد که به نیروهای تحت امر خود در ساحل غربی دستور داده است تا مرکز فرماندهی جایگزینی را در مکانی امن تأسیس کنند.

این تصمیم «طارق صالح»، از فرماندهان ارشد میدانی، نشانه‌ای آشکار از عقب رانده شدن نیروهای مذکور از مناطق غربی توسط انصارالله است.