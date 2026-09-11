شنیده شدن صدای انفجار در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، صدای انفجاری در شمال غرب شهر «الضمیر» در حومه دمشق شنیده شده است و عملیات بررسی برای مشخص شدن ماهیت آن ادامه دارد.

برخی منابع غیررسمی مدعی شدند که این انفجار مربوط به یک انبار مهمات و سلاح در این منطقه بوده است.

هنوز جزئیات دیگری درباره علت دقیق این حادثه یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.

پیشتر رسانه‌ها از تداوم حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه خبر داده بودند.

شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر اراضی زراعی در غرب شهر «بیت جن» در حومه غربی دمشق را با توپخانه گلوله‌باران کردند.

حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و حضور نیروهای نظامی اشغالگر اسرائیلی در خاک سوریه به یکی از دغدغه‌های دولت دمشق تبدیل شده و برخی کارشناسان معتقدند که تل‌آویو تلاش می‌کند با ادعاهای واهی در منطقه حضور پیدا کند.