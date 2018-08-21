ونزوئلا ۵ صفر از پول خود را حذف کرد/دستمزدها ۳۰ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دوشنبه شب به وقت تهران، ونزوئلا به عنوان بخشی از برنامه اقتصادی گسترده رییسجمهور نیکولاس مادورو، ۵ صفر از پول خود را حذف کرد. مادورو اعلام کرد که با این کار اَبَرتورم ونزوئلا مهار میشود اما منتقدان معتقدند این کار یکی دیگر از سیاستهای ناموفق دولت سوسیالیستی این کشور است و باعث تعمیق بحران اقتصادی آن خواهد شد.
این تغییر قیمت به همراه افزایش ۳۰۰۰ درصدی حداقل دستمزدها، افزایش مالیات برای پر کردن خزانه دولت و برنامهای برای مرتبط کردن دستمزدها، قیمتها و نرخ تبادل به پترو که ارز دیجیتال دولتی این کشور است، در بسته اصلاحات اقتصادی معرفی شدند.
ونزوئلاییها تردید دارند که این برنامه بتواند اقتصاد این کشور که زمانی در حال رشد بود و حالا مانند شوروی از کمبود کالا و فرار و مهاجرت انبوه شهروندان به کشورهای دیگر آمریکای جنوبی، رنج میبرد، را اصلاح کند.
پس از یک دهه اوج گرفتن درآمدهای نفتی و به وجود آمدن ثروت بادآوردهای که باعث شکوفایی در مصرفگرایی این کشور عضو اوپک شد، حالا شهروندان زیادی در این کشور در بین زبالهها به دنبال چیزی برای خوردن میگردند، چراکه درآمد ماهانه آنها کمتر از ۲ دلار است.
سازمان تجارت ونزوئلا، فدِکاماراس، برنامه اقتصادی مادورو را ناپخته دانست و اعلام کرد که این برنامه باعث به وجود آوردن اشتباهات گیجکننده خواهد شد و فعالیتهای اقتصادی کشور را با ریسک بالایی رورو خواهد کرد.
رییس فدکاماراس، کارلوس لارازابال، در کنفرانسی خبری گفت: این برنامه یکپارچگی ندارد و اتصال بولیوار به پترو به نظر ما اشتباه بزرگی است.
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