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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

پس از چند ماه مصدومیت؛

آمادگی چشمی برای دیدار با فولاد/ نقشه شفر برای ملی‌پوش استقلال

آمادگی چشمی برای دیدار با فولاد/ نقشه شفر برای ملی‌پوش استقلال

مدافع ملی پوش استقلال بعد از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به شرایط مسابقه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی مدافع ملی پوش آبی پوشان که در جریان تمرینات تیم ملی کشورمان در روسیه دچار مصدومیت شده بود و چهار هفته ابتدایی لیگ برتر را هم به همین دلیل از دست داد، با تلاش کادر پزشکی استقلال دوران مصدومیت را پشت سر گذاشت و در آستانه دیدار با فولاد آماده بازی شد.

چشمی مقابل فولاد در لیست هجده نفره استقلال قرار می گیرد اما بعید است در ترکیب ثابت تیمش باشد. از آنجایی که شفر قصد دارد مقابل السد از این بازیکن در ترکیب ثابت استفاده کند احتمال این که چشمی در نیمه دوم بعنوان بازیکن جایگزین به ترکیب آبی پوشان اضافه شود وجود دارد.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه ۳۱ مرداد در ورزشگاه آزادی میزبان تیم فوتبال فولاد خوزستان است.

کد مطلب 4380928

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