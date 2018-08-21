به گزارش خبرنگار مهر، علی اسحاقی صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح رسمی ساختمان تصفیه سرم و فرمولاسیون سرم های درمانی موسسه رازی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، بیان کرد: در حال حاضر ۲۰۰ هزار آمپول سرم ضد مارگزیدگی، عقرب گزیدگی و سرم ضد دیفتری در موسسه رازی تولید می‌شود که با افتتاح این ساختمان ظرفیت تولید سه برابر افزایش‌یافته و به ۶۰۰ هزار آمپول می‌رسد.

وی بابیان اینکه در حال حاضر میزان تولید فعلی پاسخگوی نیاز کشور است، افزود: توجه به تقاضاهای کشورهای همسایه برای صادرات این محصولات در ساختمان تازه تأسیس موسسه رازی با اهدافی صادراتی دنبال می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی ادامه داد: هم‌اکنون سرم های درمانی موسسه رازی به کشورهای عراق و قطر صادر می‌شود و سال گذشته نیز به کشور انگلستان صادراتی انجام داده‌ایم و امسال کشورهای دیگر مانند پاکستان نیز برای صادرات سرم های درمانی موسسه رازی تقاضای خود را اعلام کرده‌اند.

اسحاقی با اشاره به اینکه موسسه رازی تولیدکننده برتر سرم های درمانی در دنیا به لحاظ حجم و کیفیت تولید است، افزود: در کشورهای جهان سوم و منطقه نیز جایگاه منحصربه‌فردی داریم که در این میان کیفیت بالا، خلوص مناسب و قابلیت درمانی بسیار بالای سرم های تولیدی موسسه رازی منجر شده که تقاضاهای زیادی برای صادرات داشته باشیم.

وی در ادامه تشریح کرد: در این ساختمان تازه تأسیس موسسه رازی بر اساس تقاضا سه محصول شامل سرم مارگزیدگی، عقرب گزیدگی و سرم ضد دیفتری تولید می‌شود.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی ادامه داد: درصورتی‌که تحقیقات R&D به نتیجه برسد، خط تولید این ساختمان ظرفیت تولید سایر سرم های کشور مانند سرم ضد وبا و ضد هاری را نیز دارد.

اسحاقی عنوان کرد: این ساختمان به لحاظ تجهیزات کاربردی و ازنظر فضای تولید، منطبق با اصول «جی. ام. پی» است و جزو صنایع هایتک به شمار می‌آید.

وی گفت: همچنین تولید سرم های درمانی کشور با اضافه شدن این خط تولید حدود ۷۰ میلیارد تومان ارزآوری برای کشور خواهد داشت.

وی اضافه کرد: هر ویال ۱۰ سی‌سی سرم ضد مارگزیدگی به قیمت ۳۰۰ هزارتومان و هر ویال ۵ سی‌سی سرم ضد عقرب گزیدگی به قیمت ۱۳۰ هزارتومان از موسسه رازی به کشورهای متقاضی صادر می‌شود که نشان از ارزش اقتصادی بالای این محصولات دارد.