امشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد پزشکی ۹۷

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۹۷ با حضور حدود ۵۶ هزار نفر داوطلب در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد که از این تعداد حدود ۳۲ هزار نفر مجاز شده اند که می توانند در روزهای ۲۷ تا ۳۰ مرداد در این آزمون انتخاب رشته کنند.

وی گفت: دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۹۷ به همراه ظرفیت های پذیرش بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و داوطلبان مجاز می توانند تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه ۳۰ مرداد با توجه به شرایط اعلام شده انتخاب رشته کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: ظرفیت های جدید و مهلت ویرایش با نظر دانشگاه ها هفته آینده اعلام می شود و داوطلبان می توانند با توجه به ظرفیت های اعلامی، فرم انتخاب رشته خود را در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ویرایش کنند.

به گزارش مهر، ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۹۷ در مجموع ظرفیت آزاد و رایگان و شهریه پرداز ۵ هزار و ۸۰ نفر است. از این میزان تعداد ۳ هزار و ۵۴۴ نفر مربوط به ظرفیت آزاد و رایگان و یک هزار و ۵۳۶ نفر مربوط به ظرفیت شهریه پرداز است.

تعداد ۸۵ ظرفیت نیز مربوط به نیروهای مسلح است که در قالب پذیرش دانشجو با شرایط خاص به صورت شهریه پرداز و یا رایگان صورت می گیرد.

این ظرفیت بدون احتساب ظرفیت پذیرش دانشجویان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون است.

افرادی که در آزمون سال ۹۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کرده و در دانشگاهها و مراکزی که تحصیل در آنها رایگان است، پذیرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دهند، مجاز به شرکت در آزمون سال ۹۸ نیستند.

در صورت محرزشدن عدم رعایت این امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هیئت بدوی رسیدگی تخلفات آزمونها معرفی خواهد شد.

افرادی که در دانشگاه ها و مراکزی که بصورت پرداخت شهریه پذیرفته شوند مشمول این محرومیت نخواهند شد.