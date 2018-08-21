عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نماز عید سعید قربان فردا ساعت ۸ صبح و به امامت آیت الله مصطفی علما نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی محل اقامه نماز جماعت عید سعید قربان در شهر کرمانشاه را مسجد جامع این شهر اعلام و از عموم مردم خداجوی کرمانشاه برای اقامه باشکوه نماز عید سعید قربان دعوت کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: درب مسجد جامع زودتر از زمان مقرر به روی مومنان کرمانشاهی گشوده می شود تا پس از مراسم دعاخوانی، مومنین آماده اقامه نماز عید قربان شوند.