  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

به امامت آیت‌الله علما

نماز عید قربان فردا در کرمانشاه اقامه می‌شود

نماز عید قربان فردا در کرمانشاه اقامه می‌شود

کرمانشاه_ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: نماز عید سعید قربان فردا در کرمانشاه به امامت آیت‌الله علما نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه برگزار می شود.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نماز عید سعید قربان فردا ساعت ۸ صبح و به امامت آیت الله مصطفی علما نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی محل اقامه نماز جماعت عید سعید قربان در شهر کرمانشاه را مسجد جامع این شهر اعلام و از عموم مردم خداجوی کرمانشاه برای اقامه باشکوه نماز عید سعید قربان دعوت کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: درب مسجد جامع زودتر از زمان مقرر به روی مومنان کرمانشاهی گشوده می شود تا پس از مراسم دعاخوانی، مومنین آماده اقامه نماز عید قربان شوند.

کد مطلب 4380978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها