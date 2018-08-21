دستگاه قضایی در صیانت از بیت المال جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای حفظ حقوق بیت المال استان روز سه شنبه با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان، معاون عمرانی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی در دادگستری قزوین تشکیل جلسه داد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در این نشست گفت: همه مدیران باید نسبت به تعرض به بیت المال حساس باشند و با دقت مسائل را رصد کنند تا حقوق دولتی و مردم هدر نرود.

حجت الاسلام قدرتی تصریح کرد: اگر شیعیان حضرت علی (ع) هستیم این چه وضع زندگی است که هر روز شاهد تخلفاتی هستیم که باید شرمنده مردم باشیم.

وی افزود: پرداخت پاداش های آخر سال، استفاده از خودروهای گران قیمت، دریافت رشوه و زمینهای غیر قانونی با رانت و فساد در ادارات زیبنده نظام اسلامی نیست و نمی گذاریم این مسائل موجب نارضایتی مردم شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: با این برنامه های صدا وسیما، مطالب روزنامه ها و سخنرانی های ما مطمئن باشید به رشد عقلی نمی رسیم تا از این شرایط خارج شویم.

وی اظهارداشت: امروز واقعا چند نفر حاضرند سخنرانی علمی گوش کنند اما هزاران نفر برای کنسرت هجوم می آورند باید از خودمان بپرسیم چرا یک سخنرانی فرهنگی مورد اسقبال قرار نمی گیرد.

قدرتی اضافه کرد: فیلمهایی که در رسانه ملی پخش می شود چقدر به رشد عقلی مردم کمک می کند در حالی که قرار بود این رسانه دانشگاه باشد.

مبارزه با فساد تشدید می شود

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با شرایطی که در کشور ایجاد شده با تشکیل دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استانها با جدیت در مبارزه با متخلفان راسخ هستیم.

وی اضافه کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید در مراقبت از بیت المال در دستگاه مربوط خود همت کنند و به دستگاه قضایی پشت گرم باشند و بدانند در این مسیر هیچ کوتاهی و مسامحه از مدیران پذیرفته نمی شود.