جوان سازی درختان انبه میناب با اصلاح باغات فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده در جلسه هم اندیشی در حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، گفت: معیشت و درآمد اکثر مردم میناب از طریق بخش های کشاورزی نظیر باغبانی، زراعت، دام، طیور و شیلات تامین می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، تصریح کرد: با صحبت های انجام شده با استاندار مقرر گردید در خصوص اصلاح باغات میناب کمک های ویژه ای در این زمینه اختصاص یابد.

باقرزاده به تامین نهال های مرغوب و زودبازده انبه جهت اصلاح باغات میناب اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با شرکت های مختلف تامین نهال در حال رایزنی هستیم که نهال های مرغوبی از آنها جهت اصلاح باغات این شهرستان تامین نمائیم که ثمردهی درختان به یکساله و دوساله تبدیل شود.

وی بر لزوم اصلاح باغات و جوان سازی درختان تاکید کرد و گفت: با اصلاح باغات فرسوده سیستم های آبیاری نیز به تحت فشار و نوین تغییر می یابد که هم می توان از این طریق جاده سازی را در باغات تسهیل کرد و هم راندمان آبیاری را بهبود بخشید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با بیان اینکه صندوق حمایت از بخش کشاورزی در 4 شهرستان از جمله میناب راه اندازی می شود، عنوان کرد: کشاورزان می توانند با سپرده گذاری در این صندوق ها به نسبت آورده خود تسهیلات با سود کم و با کمترین ضمانت نامه جهت توسعه طرح های کشاورزی دریافت کنند.