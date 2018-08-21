تولید ۱۰۰ درصدی ارقام بذر گندم و جو در داخل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی پیش از ظهر روز سهشنبه در مراسم واگذاری امتیاز و انتقال دانش فنی تولید و تکثیر بذر ارقام اصلاحشده محصولات کشاورزی به بخش خصوصی که در موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح نهال و بذر واقع در کرج برگزار شد، با توجه به شرایط اقلیمی حال حاضر کشور گفت: با تکیهبر تکنیکهای جدید و بهروزرسانی تولید اقلام میخواهیم سطح بیشتری از تولیدات را عرضه کنیم.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به واگذاری دانههای روغنی کلزا تولیدی در کشور به کشاورزان، بیان کرد: تقاضا برای تولید این نوع ارقام باوجود سرمای زیادی که زمستان گذشته داشتیم اکنون با استقبال خوبی از سوی کشاورزان مواجه شده است و برای پاسخ به این تقاضا موسسه تحقیقات تهیه و اصلاح بذر در حال ارائه اقلام جدید با تکنیکهای جدید است.
معاون وزیر جهادکشاورزی در بخشی دیگری با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از اقلام بذر روغنی کلزا موردنیاز کشور بهوسیله موسسه تحقیقاتی داخلی تولیدشده است، از تولید ۱۰۰ درصدی ارقام بذور گندم، جو و کنجد و گیاهان مشابه این موارد در داخل کشور خبر داد.
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