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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

کارگرنیا: وحدت و تبعیت از ولایت فقیه رمز شکست توطئه های دشمن است

کارگرنیا: وحدت و تبعیت از ولایت فقیه رمز شکست توطئه های دشمن است

رشت- رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت امیدآفرینی در جامعه گفت: وحدت و تبعیت از ولایت فقیه رمز شکست توطئه های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثق کارگرنیا صبح یکشنبه در جلسه صحن علنی این شورا، با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله استقلال، عزت و آزادگی، اظهار کرد: این ارزشها همواره مورد طمع دشمنان نظام قرار گرفته است.

وی با برشمردن حربه های گوناگون دشمن از جمله تحریم، جنگ ترکیبی، تجهیز گروهک های تروریستی و ترور مقامات کشور، تصریح کرد: تلاش برای خلق ناامنی در ایران، علیرغم همه هزینه ها، به دلیل وحدت ملی، همدلی مردمی و تبعیت از ولایت فقیه، همواره با شکست روبه رو شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت امیدآفرینی در جامعه، خاطرنشان کرد: حملات اخیر به زیرساخت های جنوب کشور و به شهادت رساندن هموطنان، اقدامی جنگی و تهدیدی برای امنیت کل ایران محسوب می شود.

واثق کارگرنیا ضمن اعلام همدردی و حمایت مردم گیلان از مردم مقاوم جنوب کشور، گفت: جنوب، قلب تپنده این سرزمین است و مردم غیور گیلان، آماده دفاع از جان، مال و عزت ایرانیان در هر نقطه از میهن هستند.

گفتنی است، در ادامه این جلسه، موضوعاتی نظیر رسیدگی به معضل آسفالت، رفع موانع بهره برداری از ساختمان جدید شهرداری رشت و مدیریت پسماند نیز مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

کد مطلب 6892373

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